İşte KIZILELMA ve AKINCI TİHA’nın testlerinin yapıldığı merkez

Baykar tarafından pilotluk ve teknisyenlik eğitimleri de veriliyor





Merkezde testlerin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışına ihraç edilen AKINCI TİHA’nın pilotluk ve teknisyenlik eğitimleri veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve yurt dışından gelen kursiyerler burada çeşitli eğitimlerden geçiyor. Bugüne kadar 2 binin üzerinde son kullanıcıya AKINCI TİHA pilotluk ve teknisyenlik eğitimleri verildi. KIZILELMA’nın pilotluk ve teknisyenlik eğitimleri ise 2026 yılında başlayacak.





Pilot adayları ilk olarak uçağın üzerindeki sistemlerin anlatıldığı teorik sınava tabi tutuluyor, daha sonra simülasyon da uygulamalı eğitime geçiliyor. Simülasyon da başarılı olan kursiyerler uçuş eğitimine katılmaya hak kazanıyorlar. Uçuş testinde başarılı 30 sorti gerçekleştiren kursiyerlere pilotluk sertifikası veriliyor. Pilotluk eğitimleri 5 ay teknisyenlik eğitimleri ise 4 ay sürüyor.