İçişleri Bakanı Çiftçi'den 'Terörsüz Türkiye' vurgusu: Sürecin sabote edilmesine izin vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Çiftçi'den 'Terörsüz Türkiye' vurgusu: Sürecin sabote edilmesine izin vermeyeceğiz

10:1717/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da Valiler Buluşması'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle;

Türkiye hepimizin ortak vatanı, yuvası ve göz bebeğidir. Her birimizin, inanıyorum ki, bu vatana aşkla ve muhabbetle bağlı olduğuna inanıyorum. Bunun için her birimizin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekiyor. Çünkü ülkedeki huzur ve güvenlik, sahada alınan tedbirler kadar toplumsal sükûnet ve ortak akılla güçlenir.

Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, millî irademizin tecelligâhı olan Gazi Meclisimizin mehabetine yakışmamıştır. Milletvekillerimiz, yapılanı tasvip etmediklerini daha sonra ifade etmişlerdir.

Bu süreçte kurumlarımızın saygınlığına özen gösteren sorumlu bir dil; kamu düzenini güçlendiren olgun bir tavır; milletimizin kardeşliğini pekiştiren sağduyulu bir duruş ve prensipler, bizim yol gösterici haritamız olacaktır. Milletimizin bizden beklentileri doğrultusunda, 86 milyonun her bir ferdine hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Değerli basın mensupları, 30 yıldır bu büyük ailenin, İçişleri Bakanlığının bir mensubuyum.



