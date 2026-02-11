Kabine'ye hafız bakan: İşte Mustafa Çitçi’nin veda mesajı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, 11 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı neticesinde İçişleri Bakanlığı görevine getirildiğini ifade eden Çiftçi, " Bu vesileyle şahsımı bu ulvi göreve ve İçişleri Bakanlığı makamına layık görerek güvenlerini esirgemeyen Muhterem Cumhurbaşkanımıza en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Anadolu’nun önsözü ve mülk-ü İslam’ın kilidi olan kadim şehrimiz Erzurum’da, "Halka hizmet, Hakk’a hizmettir" düsturuyla yürüttüğüm görevimin ardından; bugün aziz milletimizin huzur ve güvenliği için daha büyük bir sorumluluğu üstlenmenin onurunu ve ağırlığını yaşıyorum. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; vatanımızın her bir köşesinde huzuru daim kılmak, devletimizin bekasını korumak ve milletimize hizmetkâr olmak temel gayemizdir. Üstlendiğimiz vazifede Rabbim, omuzlarımıza yüklenen bu mukaddes emaneti taşıma gücü versin ve bizleri aziz milletimize karşı mahcup etmesin" dedi.

Erzurum’un ikinci memleketi olduğunu ve Vali olarak Erzurum’a atandığı günden beri hiç yabancılık çekmediğini ifade eden Çiftçi, "Kıymetli Hemşehrilerim, Aziz Dadaşlar; Muhterem Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanmam vesilesiyle, yaklaşık iki buçuk yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm Erzurum Valiliği görevinden ayrılıyorum. Erzurum; sadece bir şehir değil Türk-İslam medeniyetinin Anadolu’daki sarsılmaz kalesi, milli mücadelemizin ise meşalesidir. Bu kadm coğrafyada görev yaptığım süre boyunca "Halka hizmet, Hakk’a hizmettir" anlayışıyla şehrimizin her bir ferdine ulaşmaya, dertlerine derman olmaya gayret ettik. Sizlerin vakur duruşu, vatan sevgisi ve kadirşinaslığı, görev sürem boyunca en büyük motivasyon kaynağım olmuştur. Şehrimizin tarihi mirasına ve insanımızın asaletine layık işler yapabilmişsek bu bizim için onurların en büyüğüdür. Bu vesileyle, görev sürem boyunca desteğini esirgemeyen tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve kadirşinas Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum. Haklarınızı helal ediniz... Bizim varsa helal olsun. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Kalın sağlıcakla" şeklinde konuştu.