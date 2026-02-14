Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Çorum’da nikah şahidi oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Çorum’da nikah şahidi oldu

23:3214/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçmiş dönem AK Parti Milletvekili Murat Yıldırım’ın oğlu Abdülhamit Yıldırım ile Feride Berra Pak çiftinin nikahına katılarak şahitlik etti. Nikah, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından kıyıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili Murat Yıldırım’ın dünya evine giren oğlunun Çorum’daki düğününe katılarak nikah şahidi oldu.

Nikahı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili Murat Yıldırım’ın oğlu Abdülhamit Yıldırım ile Feride Berra Pak çiftinin Çorum’daki düğün merasimine katıldı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından kıyılan nikaha Bakan Çiftçi, şahitlik etti. İmzaların atılmasının ardından Bakan Çiftçi, genç çifte mutluluklar diledi. Nikah akdinin tamamlanmasının ardından evlilik cüzdanı, törene katılan Bülent Arınç tarafından geline takdim edildi. Merasim, yapılan dualar ve protokol üyelerinin genç çiftle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından devam etti.


Düğün merasimine Çorum Valisi Ali Çalgan, çok sayıda milletvekili, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.



#Çorum
#Nikah
#Mustafa Çiftçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç, İlk İftar ve İlk Sahur Tarihi (Diyanet Takvimi)