İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Çorum’da nikah şahidi oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili Murat Yıldırım’ın oğlu Abdülhamit Yıldırım ile Feride Berra Pak çiftinin Çorum’daki düğün merasimine katıldı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından kıyılan nikaha Bakan Çiftçi, şahitlik etti. İmzaların atılmasının ardından Bakan Çiftçi, genç çifte mutluluklar diledi. Nikah akdinin tamamlanmasının ardından evlilik cüzdanı, törene katılan Bülent Arınç tarafından geline takdim edildi. Merasim, yapılan dualar ve protokol üyelerinin genç çiftle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından devam etti.