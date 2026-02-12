Geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin kürsüye çıktığı esnada CHP’li milletvekillerinin müdahalesiyle başlayan gerginlik, kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. TBMM Genel Kurulu’nda yeni kabine üyelerinin yemin töreni sırasında yaşanan arbedenin detaylarını AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan anlattı.

Mustafa Çiftçi - Akın Gürlek

BAKAN GÜRLEK’İ HEDEF ALDILAR

Özellikle İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet çarkına yönelik kararlı duruşuyla bilinen eski Başsavcı, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in göreve gelişi CHP sıralarında büyük bir hazımsızlığa neden oldu. Bakan Gürlek’e yönelik "hınç" besleyen CHP’li vekillerin, yemin törenini sabote etmeye çalıştığı anlarda AK Parti grubu kürsüye siper oldu.





Meclis'teki yemin töreninde neler yaşandı? AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan olayların fitilini ateşleyen ismi açıkladı Gündem / Politika





Mehmet Baykan, AK Parti grubunun yaşanan gergin anlardaki tavrını TGRT haber canlı yayınında şu sözlerle anlattı:

"Sayın Murat Emir CHP Grup Başkan Vekili elinde içtüzük kitapçığıyla kürsüye doğru yürürken bizim arkadaşlarımız bildi ki arkasından CHP grubu kürsüye yürüyecek. Hemen kürsünün etrafında bir halka oluştu. Yani kürsüden yemin yapılmasını engelleyecek hamlenin önüne geçildi. Ben ve birkaç arkadaşım bakanlarımızın yanına geçtik. Çünkü bu noktada bir sıkıntı yaşamaması için tedbiren bakanlarımızın yanına geçtik. Aslolan bakanlarımızın da güvenliğini sağlamaktı ki böyle bir harekette bulunduk."

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

FİTİLİ ATEŞLEYEN İSİM

Baykan, Meclis’teki görüntülerin başrolünde CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın olduğunu vurguladı. Tanal’ın şov peşinde koştuğunu belirten Baykan, olayın gelişimini şöyle aktardı:

"Kürsüde tartışmalar devam ederken kürsünün önünde bizim arkadaşlarımız onların karşısında CHP'liler başta Mahmut Tanal olmak üzere birkaç CHP'li, bakanların olduğu yere doğru hareketlendi. Dolayısıyla kaygılarımızda haklı olduğumuzu anladık. Sonra Meclis Başkan Vekili'miz Bekir Bozdağ Bey ilk sırada Adalet Bakanı'mızı yemine davet etti. Tam başkanlık kürsüsünün önünde en üst basamaktan Akın Bakan kürsüye doğru yürürken Mahmut Tanal ona doğru hareket etti. Orada CHP'nin de içinde salonda bugün tahmin ediyorum 50-55 CHP'li milletvekili yoktu. Herkese mesaj atıldı. Bu durumdan rahatsız olan Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım da olduğunu biz biliyoruz. Bu arkadaşın, bu, geçmiş sicili de belli olduğu için yani bu CHP'nin içerisindeki yarılmaların yaşandığı ortamda yaranma ve görüntü yapma adına, Akın Gürlek bakanımıza karşı bir fiil işleyeceği hareketlerinden anlaşılır noktadaydı. Görüntüde bunu net görürsünüz ve olayların fitilini Mahmut Tanal ateşledi."





YERE DÜŞEN TANAL’I AK PARTİLİ VEKİLLER KURTARDI

CHP'li Tanal’ın başlattığı arbede sırasında yere düştüğünü ancak yine bir AK Parti vekilinin yardımıyla ayağa kalktığını ifade eden Baykan, CHP’nin bu tutumunun Türk demokrasisine yakışmadığının altını çizdi:

"Tabii bize düşen sayın bakanlarımızın yeminini yapmasını sağlamaktı. Bu noktadaki görevimizi yerine getirmekti. Bu anlamda ciddi bir çabası oldu tüm grubumuzun. Bunların yaşanması demokrasimiz adına hoş görüntüler değil. Bu görüntülerin dünyaya düşmesi hoş değil ama diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla kararnamesi çıkmış ve yemin edecek bakanlarımız da kimse kusura bakmasın. Bir eylem, bir fiil yapılmasına da müsaade edemezdik. Maalesef bu yaşanan hadiselerin geldiği nokta budur ve bu fitili ateşleyen bu görüntülerin ortaya çıkmasına sebep olan elbette CHP'nin yaptığı hareket, eylem vesaire söz konusu ama asıl çirkinliklerin sebebi Mahmut Tanal'dır."



