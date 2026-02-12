AK Partili Ayhan Gider’den CHP’ye tepki: Anarşizm girişimi ve kaos oluşturma çabası

“Bu memleket için söyleyecek sözü olmayanlar, siyaset yapamayanlar ancak kaos ve anarşiden medet umar; Meclis’te yaşananlar da bunun bir örneğidir. Bakanları atama yetkisi TBMM’nin yetkisinde değil. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, TBMM bakanlara güvenoyu vermek zorunda da değil. Dün yaşananlar, anlaşılamayan bir konunun karşılığında yaşanan bir tartışma değildir. Burada yapılan, net bir şekilde milletin kürsüsünü işgal girişimidir. Bir anarşizm girişimi ve kaos oluşturma çabasıdır. Ancak AK Parti ve milletimiz, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da buna izin vermeyecektir“