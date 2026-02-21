Yeni Şafak
Savcı olduğunu söyleyerek başörtülü kadını tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

19:3921/02/2026, Cumartesi
DHA
Şüpheli Y.S. gözaltına alındı
Toplu taşımada başörtülü kadını Cumhuriyet Savcısı olduğunu söyleyerek, "seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım” şeklinde tehdit eden şüpheli hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Hakkında farklı suçlardan 8 kaydı bulunan Y.S. gözaltına alındı.

Toplu taşıma aracında Cumhuriyet savcısı olduğunu iddia ederek bir yolcuya
“seni öldürürüm yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım”
diyen kadın hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. 8 suç kaydı bulunduğu belirlenen Y.S. gözaltına alındı.

"Seni öldürürüm yobaz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya sitelerinde yayılan, toplu taşıma aracı içerisinde çekilen videoda Cumhuriyet Savcısı olduğunu söyleyerek yolculardan birine yönelik
“seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım”
şeklinde sözler sarf eden şüpheli hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğu, halihazırda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu ve daha önce ‘İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık’, ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’, ‘Tehdit-Hakaret’ ve ‘Kasten Yaralama’ suçlarından 8 kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.


