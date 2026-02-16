Savcı, kadın hakimi odasında silahla vurmuştu, istenen ceza belli oldu: Hayatını kabusa çevirmiş, aile bilgilerini ele geçirip ona göndermiş

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli kadın hakimi silahla yaralayan savcı hakkında, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin, hayati vücut bölgesinden müştekiyi yaraladığı ve hemen ardından yine müştekiyi vurma kastıyla yaptığı ikinci atışın ise araya giren tanığın etkili müdahalesi sonucunda amacına ulaşamadığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim A.K'yi silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan savcı M.Ç.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede, şüpheli M.Ç.K'nin, müşteki ile ilişkisinin ve aralarında yaşananların duyulmasının mesleki kariyerini ve sosyal yaşamını ciddi ve olumsuz şekilde etkileyeceğini düşünmesi, anne ve babasıyla müştekinin aynı sitede oturmaları nedeniyle ailesinin yanına gittiği zamanlarda müştekinin ya da oğlunun vereceği olumsuz tepkilere muhatap olma ve bu durumu anne ve babasına izah edememe endişesini taşıması karşısında, tek çıkar yolun müştekinin İstanbul'dan başka bir şehre tayin isteyip taşınması ve gitmesi olduğuna karar vererek, onu bu yönde ve dozu giderek artan bir şekilde zorlamaya başladığı aktarıldı.
Şüphelinin, zaman zaman müşteki A.K'nin adliyedeki çalışma odasına giderek, çoğu zaman da telefonla aramak ya da mesajlar atmak, silah fotoğraf ve görselleri göndermek suretiyle tehdit ettiği aktarılan iddianamede, iletişim araçlarını kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle müştekinin üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ve güvenliğinden endişe duymasına neden olduğu belirtildi.
İddianamede, şüpheli M.Ç.K'nin, müştekinin her türlü iletişim kanallarından kendisini engelleme çabasına rağmen gizli numaralardan aramalar yaparak ya da banka dekontlarının işlem açıklamalarına yazdığı ifadelerle söz konusu tehditlerini devam ettirdiği anlatıldı.
"Müştekinin ısrarla dışarıya çıkmasını istemesine rağmen odayı terk etmedi"
Şüpheli M.Ç.K'nin, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp müştekinin yüzüne doğrulttuğu fakat akabinde tekrar yerine koyduğu kaydedilen iddianamede, odada tanık Yakup Karadağ'ın da bulunduğu anda, müştekinin tanıktan yardım istemesi üzerine ise silahını tekrar çıkartarak ateş ettiği belirtildi.
İddianamede, şüpheli M.Ç.K'nin, hayati vücut bölgesinden müştekiyi yaraladığı ve hemen ardından yine müştekiyi vurma kastıyla yaptığı ikinci atışın ise araya giren tanığın etkili müdahalesi sonucunda amacına ulaşamadığı vurgulandı.
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.