Savcı, kadın hakimi odasında silahla vurmuştu, istenen ceza belli oldu: Hayatını kabusa çevirmiş, aile bilgilerini ele geçirip ona göndermiş

Şüpheli M.Ç.K'nin, müşteki A.K'yi yıldırmak ve direncini kırmak amacıyla, müşteki profiliyle sahte hesaplar üzerinden müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek çok sayıda profil ifadeleri oluşturduğu belirtilen iddianamede, yine bu tür bir hesap üzerinden müştekinin kendisi ve ailesine ait kimlik numaraları, anne-baba isimleri, yakınlık dereceleri gibi kişisel veri niteliğindeki bilgilerini "Nasıl sülale bu?" yazısıyla ona gönderdiği, fakat tüm bu baskı, tehdit ve yıldırma çabalarına rağmen müştekinin İstanbul'u terk etmesini sağlayamadığı aktarıldı.