Adliyede silahlı saldırı: Savcı duruşmada kadın hakimi vurdu

13:3713/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde silah sesleri duyuldu. Kadın bir hakimin vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırıya uğrayan kadın hakimin savcının eski eşi olduğu belirtilirken saldırının duruşma sırasında gerçekleştiği öğrenildi.

Olay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nin bulunduğu alanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Anadolu Adalet Sarayı’nda görev yapan kadın hâkim A.K., savcı olduğu öğrenilen eski eşi tarafından adliye binası içerisinde silahlı saldırıya uğradı.

Yaralı hakim hastaneye kaldırıldı

Saldırı sonrası ağır yaralanan hâkim, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayaklarından vurulduğu öğrenilen hakimin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Savcı gözaltına alındı

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren savcı M.Ç.K ise olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.

Başsavcılıktan açıklama

"13/01/2026 günü saat 13:00 sıralarında İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan (220233)‘ın Bölge adliye Mahkemesi 23. Ceza dairesi Hakimi Aslı Kahraman’ı, mağdurun odasinda oturdukları sırada 1 el silah ile ateş ederek yaraladığı, ikinci atışı yapmak istediği sırada odada bulunan Maltepe açık ceza infaz kurumunda hükümlü çaycı Yakup Karadağ isimli şahıs tarafindan engellendiği, mağdur Hakimin kasık bölgesinde girişi bulunduğu, hayati tehlikesinin belirsiz olduğu, olayı gerçekleştiren Cumhuriyet Savcısının ise yakalanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildiği arz olunur"



