Trump'tan İran merakı: Niye hala teslim olmadılar

ABD, İran’a tehditler savurup Ortadoğu’ya büyük askeri yığınak yaparken Tahran’ın anlaşmaya yanaşmaması Trump’ı şaşırtıyor. Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff, “Başkan, neden teslim olmadıklarını merak ediyor. Neden gelip ‘nükleer silah istemiyoruz’ demediklerini sorguluyor” ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Çünkü biz İranlıyız" sözleriyle cevap verdi. İki ülke, üçüncü tur görüşmeler için 26 Şubat’ta Cenevre’de bir araya gelecek.
ABD’nin Ortadoğu'ya son 30 yılın en büyük askeri yığınağı devam ederken, İran'ın Washington'ın sunduğu müzakere şartlarına yanaşmaması Trump yönetiminde soru işaretlerine neden olduğu ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Fox News’e önceki gün yaptığı açıklamada dikkat çekici ifadeler kullandı. Witkoff, “Başkan, neden teslim olmadıklarını merak ediyor. ‘Teslim olmak’ demek istemiyorum ama bu kadar baskı ve bölgedeki yoğun deniz gücüne rağmen neden gelip ‘nükleer silah istemiyoruz’ demediklerini sorguluyor” dedi. Bu sözler, Washington’un Tahran üzerindeki askeri ve diplomatik baskıyı artırma niyetinde olduğuna işaret etti. ABD'nin, İran'ın nükleer silahsızlanmasını istediğine yönelik soruya Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile kendisine bazı talimatlar verdiğini belirterek, "Bazı kırmızı çizgiler vardı. (Uranyum konusunda) Zenginleştirme olmayacak. Malzemeleri geri almamız gerek." dedi. Witkoff, İran'ın sivil alanda kullanmak üzere uranyumu zenginleştirdiğini belirttiğini ancak bu miktarın sivil alan için gerekenden fazla olduğunu savunarak, "(İran) Muhtemelen, endüstriyel sınıf bomba yapım malzemesine sahip olmaları bir haftalarını alır ve bu çok tehlikeli. Buna izin veremeyiz" ifadelerini kullandı. Witkoff, ABD Başkanı'nın direktifiyle İran'daki protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan devrik şahın oğlu Rıza Pehlevi ile görüştüğünü kaydederek, "Bence (Pehlevi) ülkesi için güçlü biri. Ülkesini umursuyor ama burada mesele Başkan Trump'ın politikalarıyla alakalı. Pehlevi'nin politikalarıyla alakalı değil. Bence ABD Başkanı, herkesin fikirlerine ilgi duyuyor" dedi.
'ÇÜNKÜ İRANLIYIZ'
Witkoff'a cevap İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den geldi. Erakçi, İran haritasının bayrakla kaplandığı bir görsel paylaşarak, "Neden teslim olmadığımızı mı merak ediyorsunuz? Çünkü biz İranlıyız" ifadelerini kullandı.
ÜÇÜNCÜ TUR PERŞEMBE CENEVRE'DE
Diplomatik cephede ise üçüncü turu 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak müzakerelerde temaslar tıkanmış görünüyor. Amerikan tarafı Tahran'dan daha kapsamlı bir teklif bekliyor. Axios'un haberine göre; ABD'li müzakerecilerin, İran'dan 48 saat içinde ayrıntılı bir nükleer anlaşma teklifi almaları halinde görüşme yapmaya hazır oldukları bildirildi. İki ülke arasında ilk iki tur görüşmede, uranyum zenginleştirme faaliyetleri, balistik füze programı ve yaptırımların kaldırılması gibi temel başlıklarda anlaşmazlık nedeniyle sonuçsuz kaldı. Arabulucuların ABD tarafının füze programına ilişkin önerilerini içeren bir zarfı İran heyetine ilettiği, ancak Erakçi’nin zarfı açmayı reddederek iade ettiği iddia edildi.
Öğrenciler yine sokakta
- İran'da bir süredir durulan protestoların üniversitelerde yeniden canlandı. Birçok üniversitede cumartesi günü yeni dönemin başlangıcında protesto gösterileri düzenledi ve bazı gösterilerde hükümet yanlısı gruplarla çatışmalar yaşandı. Öğrenci protestoları, binlerce kişinin hayatını kaybettiği geçen ay yaşanan hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri tarafından öldürülenleri anmak için geleneksel olarak 40 gün sonra düzenlenen törenlerle aynı zamana denk geldi.