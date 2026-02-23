Trump'tan İran merakı: Niye hala teslim olmadılar

ABD’nin Ortadoğu'ya son 30 yılın en büyük askeri yığınağı devam ederken, İran'ın Washington'ın sunduğu müzakere şartlarına yanaşmaması Trump yönetiminde soru işaretlerine neden olduğu ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Fox News’e önceki gün yaptığı açıklamada dikkat çekici ifadeler kullandı. Witkoff, “Başkan, neden teslim olmadıklarını merak ediyor. ‘Teslim olmak’ demek istemiyorum ama bu kadar baskı ve bölgedeki yoğun deniz gücüne rağmen neden gelip ‘nükleer silah istemiyoruz’ demediklerini sorguluyor” dedi. Bu sözler, Washington’un Tahran üzerindeki askeri ve diplomatik baskıyı artırma niyetinde olduğuna işaret etti. ABD'nin, İran'ın nükleer silahsızlanmasını istediğine yönelik soruya Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile kendisine bazı talimatlar verdiğini belirterek, "Bazı kırmızı çizgiler vardı. (Uranyum konusunda) Zenginleştirme olmayacak. Malzemeleri geri almamız gerek." dedi. Witkoff, İran'ın sivil alanda kullanmak üzere uranyumu zenginleştirdiğini belirttiğini ancak bu miktarın sivil alan için gerekenden fazla olduğunu savunarak, "(İran) Muhtemelen, endüstriyel sınıf bomba yapım malzemesine sahip olmaları bir haftalarını alır ve bu çok tehlikeli. Buna izin veremeyiz" ifadelerini kullandı. Witkoff, ABD Başkanı'nın direktifiyle İran'daki protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan devrik şahın oğlu Rıza Pehlevi ile görüştüğünü kaydederek, "Bence (Pehlevi) ülkesi için güçlü biri. Ülkesini umursuyor ama burada mesele Başkan Trump'ın politikalarıyla alakalı. Pehlevi'nin politikalarıyla alakalı değil. Bence ABD Başkanı, herkesin fikirlerine ilgi duyuyor" dedi.