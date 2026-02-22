ABD medyasından İran hakkında '48 saat' vurgusuyla flaş iddia: Vaşington müzakereye hazır

ABD'li müzakerecilerin, İran'dan 48 saat içinde ayrıntılı bir nükleer anlaşma teklifi almaları halinde görüşme yapmaya hazır oldukları bildirildi.

Axios, ABD'li üst düzey bir yetkiliye dayanarak Vaşington'un, Tahran yönetiminin teklif etmesi halinde cuma günü Cenevre'de, nükleer pazarlıklarla ilgili yeni bir görüşme yapmaya hazır oldukları bilgisine yer verdi.

Habere göre, ismini paylaşmayan yetkili, "Eğer İran bir taslak teklif sunarsa ABD nükleer bir anlaşmaya varıp varılamayacağını görmek için ayrıntılı müzakerelere başlamak üzere cuma günü Cenevre'de buluşmaya hazır." ifadesini kullandı.

Yetkili, ABD ve İran'ın, tam bir nükleer anlaşmaya varılmadan önce geçici bir anlaşma olasılığını da görüşebileceklerini doğruladı.

Haberde, ABD'li yetkililere göre, mevcut diplomatik girişimin Başkan Trump'ın İran'a doğrudan Ali Hamaney'i hedef alabilecek büyük bir operasyon başlatmadan önce vereceği "son şans" olabileceği değerlendirildi.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu ise 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmişti.



