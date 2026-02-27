ABD Başkanı Trump New York Belediye Başkanı Mamdani ile görüştü

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Mamdani, Trump ile görüşmesinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından bu sabah gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Elaina Aghayeva ile ilgili endişelerini dile getirdiğini ve bunun ardından Trump'ın kendisine,

"Elaina'nın kısa zamanda serbest bırakılacağını"