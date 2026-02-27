Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD Başkanı Trump New York Belediye Başkanı Mamdani ile görüştü

ABD Başkanı Trump New York Belediye Başkanı Mamdani ile görüştü

00:3227/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani
ABD Başkanı Donald Trump ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani

New York Belediye Başkanı Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump ile basına kapalı şekilde gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Mamdani yaptığı paylaşımda, ICE ekipleri tarafından kaçırılan üniversite öğrencisine ilişkin Trump'ın kendisine, "Elaina'nın kısa zamanda serbest bırakılacağını" bildirdiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

New York Belediye Başkanı Mamdani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Mamdani,
"Bugün öğleden sonra Başkan Trump ile verimli bir toplantı yaptım. New York şehrinde daha fazla konut inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
ifadelerine yer verdi.

ICE tarafından kaçırılan üniversite öğrencisinin serbest bırakılacağını aktardı

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Mamdani, Trump ile görüşmesinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından bu sabah gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Elaina Aghayeva ile ilgili endişelerini dile getirdiğini ve bunun ardından Trump'ın kendisine,
"Elaina'nın kısa zamanda serbest bırakılacağını"
bildirdiğini aktardı.

ABD Başkanı Trump ise görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.



#ABD
#Donald Trump
#New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PS Plus mart ücretsiz oyunları açıklandı: Ücretsiz oyun değeri 4 bin TL’yi aştı