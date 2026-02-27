Yeni Şafak
ABD'de ICE polisi üniversite yurduna girerek bir öğrenciyi gözaltına aldı

00:1727/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
AA
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekipleri
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekipleri, New York’ta bulunan Columbia Üniversitesi öğrenci yurduna girerek Elmina Aghayeva isimli öğrenciyi gözaltına aldı. New York Valisi Kathy Hochul, "ICE ajanlarının gerekli arama emri yoktu, bu yüzden bir öğrencinin özel konutuna girmek için yalan söylediler." iddiasında bulundu.

ABD’de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin, New York eyaletinde bulunan Columbia Üniversitesinin yurduna girerek Elmina Aghayeva adlı öğrenciyi gözaltına aldığı bildirildi.

Columbia Üniversitesinden yapılan açıklamada, ICE polislerinin gözaltına aldığı Elmina Aghayeva'nın sinirbilim ve siyaset bilimi alanlarında çift ana dal yapan son sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

Rektör Vekili Claire Shipman, ICE ekiplerinin, yanlış beyanda bulunarak okul yurduna girdiklerini ve öğrenciyi gözaltına aldıklarını açıkladı.


"Konuta girmek için yalan söylediler"

Shipman, ICE ekiplerinin kampüse girmelerinin yasal olmadığını belirterek, kolluk kuvvetlerinin okula girebilmek için
"adli bir arama emrine veya mahkeme celbine sahip olmaları gerektiğini"
aktardı.
New York Valisi Kathy Hochul, ABD merkezli X firmasının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"ICE ajanlarının gerekli arama emri yoktu, bu yüzden bir öğrencinin özel konutuna girmek için yalan söylediler."
iddiasında bulundu.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ise ICE ekiplerinin üniversite yurduna baskın düzenlediğini ve vizesiz bir Azerbaycan vatandaşını gözaltına aldığını açıkladı.

Açıklamada, öğrencinin vizesinin 2016'da "derslere girmediği" gerekçesiyle iptal edildiği ve bu nedenle ABD'de "yasa dışı olarak kaldığı" gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

