İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi

İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi

13:5013/01/2026, Salı
DHA
İran'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 646’ya yükseldiği bildirildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 646 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Öğrenci yurtları kapatıldı

Öte yandan, Tahran Üniversitesi’ne bağlı öğrenci yurtlarının 10 gün süreyle kapatıldığı ifade edildi. Tahran Üniversitesi Eğitim İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin lisans düzeyindeki öğrenci yurtlarının bugün itibarıyla 10 gün süreyle kapatıldığı aktarıldı. Öğrencilerden, yurtları en kısa sürede boşaltmaları istendi.





