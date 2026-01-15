Yeni Şafak
ABD'nin İran'a askeri müdahale iddiaları sonrası ülkeler alarmda: Tahliye çağrıları yapıldı uçuşlar yasaklandı

ABD'nin İran'a askeri müdahale iddiaları sonrası ülkeler alarmda: Tahliye çağrıları yapıldı uçuşlar yasaklandı

15/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
İran gerilimi sonrası bazı ülkeler tarafından tahliye çağrıları ve güvenlik önlemleri alınırken, Katar'da bulunan ABD üssünden bazı personelin üsten ayrıldığı açıklandı.
İran gerilimi sonrası bazı ülkeler tarafından tahliye çağrıları ve güvenlik önlemleri alınırken, Katar'da bulunan ABD üssünden bazı personelin üsten ayrıldığı açıklandı.

İran’da protestolar sürerken ABD’nin askeri harekât düzenleyebileceği iddiaları bölge genelinde güvenlik endişelerini artırdı. Avrupa ülkeleri vatandaşlarına İran’ı terk etme çağrısı yaparken, hava sahası ve uçuşlara yönelik kısıtlamalar devreye alındı. Katar’da bulunan ABD’nin El-Udeyd Hava Üssü’nden bazı personelin ayrılması ise gerilimin bölgesel boyuta taşındığını gösterdi.

İran’da 28 Aralık 2025’te ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar sürerken, ABD’nin İran’a askeri harekât düzenleyebileceğine yönelik iddialar uluslararası kamuoyunda yankı buldu. Bu gelişmelerin ardından bazı ülkeler güvenlik gerekçesiyle çeşitli tedbirler aldı.

"İran'ı derhal terk edin"

İtalya ve Polonya, vatandaşlarına İran’ı derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. İsveç de İran’da bulunan vatandaşlarına ülkeyi gecikmeden terk etmeleri yönünde uyarı yayımladı. Alman yetkililer ise İran hava sahasına ilişkin risklere dikkat çekerek Alman havayollarını uyaran yeni bir NOTAM yayımladı.

Tahran’daki İngiltere Büyükelçiliği kapatıldı

Bu kapsamda Lufthansa, İsrail’den kalkan tüm gece uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı. ABD medyasında yer alan haberlerde, Tahran’daki İngiltere Büyükelçiliği’nin geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

İsrail'de de bazı gelişmeler yaşandı. Ülke çapında sığınaklar halka açık hale getirildi.

Aynı anda Demir Kubbe için mühimmat taşıyan araçlar İsrail'in büyük şehirlerinde görüntülendi.

İsrail'in Nevatim hava üssü ise büyük oranda boşaltıldı.

Doha'daki ABD askerleri üsten ayrıldı

Öte yandan Katar Uluslararası Medya Ofisi, Doha’daki ABD’ye ait El-Udeyd Hava Üssü’nden bazı personelin ayrılmasının bölgedeki mevcut gerilimler nedeniyle alınan önleyici bir tedbir olduğunu duyurdu. Açıklamada, Katar’ın vatandaşlarının ve ülkede yaşayanların güvenliğini öncelik olarak gördüğü ve kritik altyapıların korunmasına yönelik önlemlerin sürdürüldüğü belirtildi. Kamuoyunun yalnızca resmi ve yetkili kanallar aracılığıyla bilgilendirileceği kaydedildi.

Uluslararası bazı haber kaynaklarında, İran’ın olası bir ABD müdahalesine karşı bölgede bulunan ABD askeri üslerini hedef alabileceği yönünde iddialar yer aldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’nın 14 Ocak’ta yayımladığı rapora göre, ülkede protestolar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147’si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550’ye yükseldi. İran makamları ise can kaybı ve yaralılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Protestolarda şiddet olaylarının artmasıyla 9 Ocak’ta ülke genelinde internet kesintisi uygulanmıştı.



#İran
#Gösteri
#Protesto
#ABD
