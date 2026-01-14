Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD’nin ardından İngiltere’nin de Katar’daki askerlerini geri çekme kararı aldığı iddiası

ABD’nin ardından İngiltere’nin de Katar’daki askerlerini geri çekme kararı aldığı iddiası

23:0214/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
İngiliz askeri
İngiliz askeri

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin Katar'daki askerlerini geri çekme kararının ardından İngiltere'nin de El Udeid Hava Üssü’ndeki bazı askeri personelini geri çektiği iddia edildi. Adı açıklanmayan askeri yetkili, "Tüm işaretler ABD’nin saldırısının yakın olduğunu gösteriyor, ancak bu yönetim herkesi tetikte tutmak için böyle davranıyor." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, ABD’nin ardından İngiltere’nin de Katar’daki askerlerini geri çekme kararı aldığını iddia ederken, adı açıklanmayan Avrupalı yetkililer, ABD’nin İran’a askeri müdahalesinin 24 saat içinde gerçekleşebileceğini öne sürdü.


ABD’nin Katar’daki bazı askeri personelini geri çekme kararının ardından İngiltere’nin de benzer bir karar aldığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, İngiltere’nin Katar’daki El Udeid Hava Üssü’ndeki bazı askeri personelini ABD gibi geri çektiği iddia edildi.


İngiltere Savunma Bakanlığı Sözcüsü, operasyonel güvenlik gerekçesiyle kararı doğrulamazken,
"İngiltere, personelimizin güvenliğini ve emniyetini sağlamak için her zaman önlemler alır, gerektiğinde personeli geri çekmek de dahil"
dedi.


"Tüm işaretler ABD’nin saldırısının yakın olduğunu gösteriyor"


Adı açıklanmayan Batılı bir askeri yetkili,
"Tüm işaretler ABD’nin saldırısının yakın olduğunu gösteriyor, ancak bu yönetim herkesi tetikte tutmak için böyle davranıyor. Öngörülemezlik stratejinin bir parçası"
dedi.

Adı açıklanmayan iki Avrupalı yetkili, ABD’nin İran’a yönelik askeri müdahalesinin önümüzdeki 24 saat içinde gerçekleşebileceğini öne sürdü.


Adı açıklanmayan İsrailli yetkili ise kapsamı ve zamanlaması belirsiz olsa da ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahale etmeye karar verdiğinin anlaşıldığını söyledi.



#İngiltere
#Katar
#Asker
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Takdir teşekkür hesaplama 2026: MEB 1. dönem takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Ortaokul ve lise için güncel hesaplama