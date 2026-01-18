Vuçiç Balkanlar’ı Ateşe mi Atacak?

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in hem uluslararası alandaki hem de ülke içindeki konumu giderek zayıfladı. Sırp liderin, ABD, Brüksel, Rusya ve Çin’den oluşan “dört sütun” doktrinine dayalı olarak kurduğu hassas dengeler de ciddi biçimde sarsıldı. İlişkilerin soğuması ve neredeyse tüm önemli dış politika ortaklarından gelen baskılar karşısında kalan Vuçiç, son dönemde müttefiklerine karşı hayal kırıklığını ve eleştirel tavrını açıkça dile getiriyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden daha somut adımlar beklediğini ifade eden Vuçiç, bunun yerine gümrük vergileri ve yaptırımlarla karşılaştığını söyledi.

ABD VE TÜRKİYE'Yİ HEDEFE KOYDU

Bölgesel bir savaş tehdidini gündemine alan Sırp lider, son dönemde ABD ve Türkiye’yi de Kosova’yı silahlandırmakla suçladı. Vuçiç, Washington’un Kosova’daki Arnavutları açık ve net biçimde silahlandırdığını, Türkiye’nin ise ağır silahlar dâhil olmak üzere her türlü desteği sağladığını söyledi. Bu girişimlerin tek bir amacı olduğunu iddia eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, şunları söyledi: “Sırbistan Cumhuriyeti’ni ve toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit etmek, Sırbistan’ın sivil nüfusuna ve askerî-polis yapısına saldırmak.”

“BEN SİLAHLANAYIM, BAŞKALARI DEĞİL”

18 Mart’ta Arnavutluk, Hırvatistan ve Kosova savunma bakanları, Tiran’da askerî iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir bildiri imzaladı. İkisi NATO üyesi olan üç ülke tarafından imzalanan anlaşma, Sırbistan tarafından sert bir dille eleştirildi. Sırbistan, Macaristan ile bir savunma anlaşması imzaladı. Vuçiç, bölge ülkelerini Sırbistan’a karşı hareket etmekle suçlayarak, onların askerî iş birliği yapma haklarını sorguladı. Oysa Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre Sırbistan, 2024 yılında Balkanlar’da askerî amaçlara en fazla yatırım yapan ülke oldu. Sırbistan; Rusya’dan, son dönemde Çin’den hava savunma sistemleri, İsrail’den ise Hermes 900 insansız hava araçları satın aldı.

“HERKES SAVAŞA HAZIRLANIYOR”

Vuçiç, geçen yılın eylül ayında yaptığı açıklamada, “herkesin savaşa hazırlandığını” öne sürse de Sırbistan'ın, Kosova sınırı boyunca saldırı kapasitesine sahip 48 askerî üs kurduğu biliniyor. Bu üslerin sınıra uzaklığı 300 metre ile 5 kilometre arasında değişiyor. Yaklaşık 4 bin Sırp askeri bu noktalarda konuşlandırılmıştı. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de geçen yıl eylül ayında Rusya’nın Avrupa için, Sırbistan’ın ise Batı Balkanlar için bir tehdit oluşturduğunu belirterek Belgrad’ı Moskova’nın yöntemlerini kopyalamakla suçlamıştı.

RUSYA SIRBİSTAN’I KULLANIYOR

Sırbistan, bölgede Rusya’nın bir aracı gibi hareket ettiğini ve Moskova tarafından istikrarsızlık yaratmak amacıyla kullanılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Sırbistan üzerinden Bosna-Hersek ve Kosova başta olmak üzere Balkanlar’ı ve dolayısıyla Avrupa’yı istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Amerikan Enstitüsü’nün bir raporuna göre Balkanlar’da artık hibrit değil, konvansiyonel bir savaş ihtimali öne çıkıyor. Öte yandan, Ukrayna’daki işgal savaşının sona ermesi hâlinde, Putin’in Balkanlar üzerinden Avrupa’ya yönelmesi ihtimali ciddi bir endişe kaynağı. Kosova’nın yanı sıra Bosna-Hersek de Moskova ve Belgrad’ın yoğunlaştığı ülkeler arasında yer alıyor. Ukrayna’daki savaşın eski Yugoslavya coğrafyasına sıçraması, Avrupa için yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Batı Balkanlar’da çıkacak yeni bir savaş, AB’nin adeta “arka bahçesinde” bir çatışma yaşanması anlamına gelir.

Arnavutluk gemi ve silah üretecek

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkede kurulması planlanılan KAYO şirketinin Arnavutluk ordusu için gemi ve silahlar üreteceğini belirtti. Arnavut lider, dünyanın en büyük gemi üreticilerinden biri olan İtalyan şirketi Fincantieri ile son müzakere oturumun önceki gün gerçekleştirildiğini kaydederek "Halka açık şirketimiz KAYO sayesinde, Fincantieri ile ortak bir şirket kurma konusunda anlaşmaya vardık. Bu şirketin yüzde 51'i İtalyanlara, yüzde 49'u ise Arnavutluk devletine ait olacak" diye konuştu. Başbakan Rama, şirket hem Arnavut ordusu için üretim yapacağını hem de yurtdışından da siparişler alacağını söyledi.







