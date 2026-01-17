Donroe'ya meydan okudu: Kanada'dan Çin'le stratejik ortaklık çıkışı

Ziyaret kapsamında Carney'nin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile “tarihi kazanımlar” vadeden yeni bir stratejik ortaklık başlatıldığını ilan etmesi, ABD Başkanı Donald Trump'a bir meydan okuma olarak değerlendirildi. 2017’den bu yana Çin’i ziyaret eden ilk Kanada başbakanı olan Carney, Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede tarım, gıda, enerji ve finans gibi alanlarda “derhal ve sürdürülebilir ilerleme” hedeflediklerini vurguladı. Carney, küresel bölünmelerin arttığı bir dönemde bu ortaklığın önemine dikkat çekerek, iki ülkenin birbirini tamamlayan ekonomik güçlerinden yararlanabileceğini ifade etti. İki lider, Pekin'in Kanada'dan ithal edilen kanola tohumu, bezelye ve bazı deniz ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini düşürmesi konusunda anlaştığını, Ottawa'nın da Çin'den 49 bin adet elektrikli aracın pazarına girmesine izin vereceğini kaydetti.

Ottawa’nın bu açılımında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada menşeli bazı ürünlere gümrük tarifeleri uygulaması ve Kanada’nın ABD’nin “51. eyaleti” olabileceğine dair çıkışlarının etkili olduğu değerlendiriliyor. Benzer şekilde Trump’ın yeniden göreve gelmesinin ardından Çin’e yönelik sert ticaret politikaları da Pekin’i, G7 üyesi bir ülke ile ilişkileri derinleştirmeye daha istekli hale getirmiş durumda. Söz konusu yakınlaşmanın, diğer Atlantik İttifakı'nın Avrupalı üyeleri için de örnek oluşturabileceği ve Washington ile Ottawa arasında yeni gerilim başlıkları açabileceği düşünülüyor. Söz konusu adımın Grönalnd'dan sonra NATO için de ikinci bir kırılma noktası anlamına da geldiği kaydediliyor. Böyle bir senaryoda Pekin, ABD öncülüğündeki “ayrışma” politikasının müttefikler arasında dahi sorgulandığını öne sürerek diplomatik kazanım elde edebilir. Trump yönetiminin, Kanada'dan atılan bu adıma nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.