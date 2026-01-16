Arktik bölgesinde sular ısınıyor: Avrupa Grönland’a asker gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerindeki hak iddiaları ve satın alma talebi, Avrupa ile Washington hattındaki gerilimi tırmandırıyor. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen’in Beyaz Saray temaslarında ABD’yi ikna edemediklerini açıklamasının hemen ardından, Avrupa ülkeleri Grönland’da "Arktik Dayanıklılık Operasyonu"nu başlattı.

AVRUPA GRÖNLAND'A ASKER GÖNDERİYOR

Danimarka, Norveç, İsveç, Almanya, Fransa, Kanada ve Hollanda, Grönland’a asker göndereceklerini açıkladı. Danimarka ordusuna ait bir askeri nakliye uçağı önceki gece Grönland’ın başkenti Nuuk’taki havaalanına indi. Fransa ordusunda görev alan ilk askerler de Grönland’a ulaştı. Bu birliklerin öncelikli misyonu istihbarat toplamak olup, yakında diğer takviye birlikler de onlara katılacak. Almanya’nın da çok uluslu keşif çalışmalarına katılmak için Grönland’a asker göndereceği bildirildi. Gönderilen asker sayısı az olsa da bunun sembolik açıdan önemli olduğu ifade ediliyor.

Sembolik Güç Gösterisi Kanada ve Avrupa’nın önde gelen güçleri (Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, Norveç), Danimarka öncülüğünde adaya askeri unsurlarını konuşlandırıyor. Başkent Nuuk’a inen Danimarka nakliye uçaklarını, istihbarat misyonuyla görevli Fransız birlikleri takip etti. Almanya'nın da keşif desteği vereceği operasyon, sayıca az ama siyasi anlamda büyük bir "buradayız" mesajı taşıyor.

NORVEÇ'TEN GRÖNLAND'A SADECE 2 ASKER

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ilhak edebileceği yönündeki açıklamaları NATO ittifakı içinde bir krize yol açtı. İttifakın Avrupa kanadı adayla dayanışma mesajı olarak Grönland'a askeri personel göndermeye başladı.

Almanya, İsveç, Fransa ve Norveç askeri personel gönderdiğini duyurdu. Personel sayısını da duyuran Norveç'in hamlesi ise dikkat çekti. Almanya, 13 asker göndereceğini açıkladı. İngiltere'nin de sadece bir subayı görevlendirdiği belirtildi.

Norveç Savunma Bakanlığı, Grönland'a yalnızca 2 askeri personelin gittiğini duyurdu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, X'te yaptığı açıklamada, "İsveç Silahlı Kuvvetlerinden bazı subaylar bugün Grönland'a geliyor. Birkaç müttefik ülkeden oluşan bir grubun parçası olarak, Danimarka'nın 'Arktik Dayanıklılık Operasyonu' tatbikatı çerçevesinde etkinlikler hazırlayacaklar" dedi ve personelin "Danimarka'nın talebi üzerine" gönderildiğini de belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise “Avrupa ülkelerinin Grönland'a asker göndermesi Başkan Trump'ın kararını etkilemeyecek” ifadeleri kullanıldı.

BEYAZ SARAY: TEKNİK GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Trump bir muhabirin, “Grönland’ı zorla ele geçireceğinizi mi söylüyorsunuz?” sorusuna “Hayır bunu sen söylüyorsun, ben bunu söylemiyorum. Benim bu konuda ne yapacağımı bilmiyorsunuz” yanıtını verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de toplantının “verimli” geçtiğini belirterek, iki ülke arasında Grönland’in satın alınması konusunda teknik görüşmelere başlanacağını açıkladı. Beyaz Saray cephesi ise süreci bir adım ileri taşıyarak, adanın satın alınmasına yönelik teknik görüşmelerin startını verdi.



