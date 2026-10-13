Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı hakkında soruşturma
15:18, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 15:22, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Serap Belovacıklı soruşturma kapsamında ifade verecek.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı hakkında AK Parti seçmeni hakkında sosyal medya hesabından yaptığı hakaret içerikli paylaşım nedeniyle resen soruşturma başlattı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımı incelemeye aldı.
Savcılık, söz konusu ifadeler hakkında resen işlem başlatarak adli süreci resmi olarak yürüteceğini bildirdi.
Açılan soruşturmanın hukuki dayanağı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinin ikinci fıkrası oldu.
Başsavcılık, paylaşımda kullanılan sözlerin
"halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama"suçu teşkil ettiği değerlendirmesiyle adli tahkikatı sürdürüyor.
AK Parti seçmenine hakaret
Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkında fon iftiraları sonrası eşi Belovacıklı'nın sosyal medyadan millete hakaret ettiği belirlendi.
Serap Belovacıklı ne dedi?
Serap Belovacıklı'nın soruşturmaya konu olan sosyal medya paylaşımında,
şeklinde hakaret içeren ifadelerin kullanıldığı görüldü.
"Aç köpek gibi sürünmeye devam edin hepiniz. Bunlar size az bile yapıyor. Geberin açlıktan hepinizin parasıyla defa sürsünler. Sığır sürüsü"
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