Serap Belovacıklı ne dedi?

Dost kazığının böylesi: Hem parasından hem arabasından oldu

Aracını satarak model yenilemek isteyen Bayram Yıldız, 25 yıllık arkadaşının kurbanı oldu. Otomobiline talip olan dostunun "ekspere götüreceğim" sözüne güvenerek aracını teslim eden Yıldız, ne kalan parasını alabildi ne de aracına ulaşabildi. Mağdur adam, "Çaldı gitti, kendi arabası gibi geziyor" diyerek isyan etti.