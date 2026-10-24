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Barışa giden yolu açacağız

Barışa giden yolu açacağız

04:00, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Barışa giden yolu açacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zirve için İstanbul'da bulunan bakanları Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan kabulde, misafir ülkelerin dışişleri bakanları ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı’na gönderdiği video mesajda “Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarından Afrika kıtasındaki arabuluculuk çabalarımıza geniş bir coğrafyada elde ettiğimiz kazanımlarla bugün de barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı’na video mesaj gönderdi. Asırlardır insanları ve kültürleri buluşturan İstanbul’un bugün diplomasinin merkezlerinden biri haline gelmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Küresel ölçekte çatışmaların arttığı, gerilimlerin tırmandığı, uluslararası hukuka ve kurumlara duyulan güvenin sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz.”

DİPLOMASİDEN VAZGEÇMİYORUZ

“Türkiye olarak böyle bir dönemde tarafların birbirleriyle konuşmadığı, umutların azaldığı zamanlarda dahi diplomasiden asla vazgeçmemeyi kendimize düstur edinmiş durumdayız. Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarından Afrika kıtasındaki arabuluculuk çabalarımıza geniş bir coğrafyada elde ettiğimiz kazanımlarla bugün de barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz.”

BM HAYAL KIRIKLIĞI

Bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun “Güveni Yeniden Tesis Etmek” temasıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Erdoğan, Genel Kurul’da uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklandıklarını vurguladı. “Bugün Filistin’de, Lübnan’da, Sudan’da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını BM’ye bağlamış olan milyonlarca insan derin bir hayal kırıklığı içindedir” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Şurası bir gerçek ki, 190’dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir.”

KABUL ETMİYORUZ

“Türkiye olarak güvensizlik üzerine bina edilen bir uluslararası siyaset anlayışını kabul etmiyoruz. En çetin ihtilaflarda dahi diplomasi için mutlaka bir kapı olduğuna inanıyoruz. Mesele o kapıyı açık tutacak iradeyi, cesareti ve samimiyeti gösterebilmektir. Bu noktada barış için tarafları bir araya getirmeye, adil çözümler için arabuluculuk yapmaya ve sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz.”



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Başlıklar :Recep Tayyip Erdoğanpolitikadiplomasi
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