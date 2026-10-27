Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İsrail’de başbakan adayları Türkiye’ye nasıl bakıyor? İşte Türkiye politikaları ve yaklaşımları

İsrail’de başbakan adayları Türkiye’ye nasıl bakıyor? İşte Türkiye politikaları ve yaklaşımları

17:25, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 17:31, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İsrail’de başbakan adayları Türkiye’ye nasıl bakıyor? İşte Türkiye politikaları ve yaklaşımları

İsrail’de bugün genel seçimler için sandık başına gidiliyor. Son kamuoyu araştırmaları, Başbakan Binyamin Netanyahu ile muhalefetin öne çıkan ismi Gadi Eisenkot’un liderliğindeki bloklar arasında yakın bir yarışa işaret ediyor. İsrail medyası Türkiye saatiyle 23.00'te sandık çıkış sonuçlarını yayımlamaya başlayacak. İlk sonuçların gece yarısından itibaren netleşmesi bekleniyor. Resmi sonuçlar ise 4 Kasım'da ilan edilecek. Eisenkot’un seçim sonrasında koalisyon kurabileceği muhalifler arasında eski Başbakan Naftali Bennett ile eski Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in oluşturduğu ittifak da bulunuyor. Seçim sonuçları kadar başbakanlık için öne çıkan isimlerin Türkiye’ye yönelik politikaları da merak ediliyor.

İsrail’de 27 Ekim 2026 Salı günü (bugün) gerçekleştirilen genel seçimlerde Binyamin Netanyahu ile muhalefet bloku lideri Gadi Eisenkot arasındaki başa baş yarış sürerken, sandık sonuçlarının ardından kurulacak olası bir hükümetin Türkiye politikasının ne yönde olacağı da merak konusu. Muhalefet blokunda Gadi Eisenkot’un ile Naftali Bennett ve Yair Lapid gibi kilit figürlerin yer alması, "İsrail başbakan adaylarının Türkiye’ye bakışı nasıl, muhalefet kazanırsa Ankara-Tel Aviv hattında ilişkiler düzelir mi?" sorularını gündemin odağına taşıdı.

İsrail’de 27 Ekim 2026 Salı günü (bugün) gerçekleştirilen genel seçimlerde Binyamin Netanyahu ile muhalefet bloku lideri Gadi Eisenkot arasındaki başa baş yarış sürerken, sandık sonuçlarının ardından kurulacak olası bir hükümetin Türkiye politikasının ne yönde olacağı da merak konusu. Muhalefet blokunda Gadi Eisenkot’un ile Naftali Bennett ve Yair Lapid gibi kilit figürlerin yer alması, "İsrail başbakan adaylarının Türkiye’ye bakışı nasıl, muhalefet kazanırsa Ankara-Tel Aviv hattında ilişkiler düzelir mi?" sorularını gündemin odağına taşıdı.

Eisenkot’un Türkiye politikası nasıl?

Seçimde Netanyahu'ya karşı en güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Eisenkot, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin sert bir tutum ortaya koyuyor. Eisenkot, İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşması yapılabilmesi için Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının azaltılmasını şartlardan biri olarak gösterdi.

Eisenkot’un Türkiye politikası nasıl?Seçimde Netanyahu'ya karşı en güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Eisenkot, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin sert bir tutum ortaya koyuyor. Eisenkot, İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşması yapılabilmesi için Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının azaltılmasını şartlardan biri olarak gösterdi.

Buna karşılık Eisenkot, İsrail'in Suriye'de konuşlandığı bazı stratejik bölgelerden çekilmesinin müzakere edilebileceğini belirtti.

Eisenkot'un yaklaşımı, Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi halinde Türkiye ile İsrail arasında Suriye kaynaklı anlaşmazlığın sona ereceği yönündeki beklentileri desteklemiyor.

Buna karşılık Eisenkot, İsrail'in Suriye'de konuşlandığı bazı stratejik bölgelerden çekilmesinin müzakere edilebileceğini belirtti.Eisenkot'un yaklaşımı, Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi halinde Türkiye ile İsrail arasında Suriye kaynaklı anlaşmazlığın sona ereceği yönündeki beklentileri desteklemiyor.

Yair Lapid Türkiye’ye nasıl bakıyor?

Eisenkot'un aksine eski Başbakan Yair Lapid, Türkiye ile İsrail arasında doğrudan çatışma yaşanmasını önleyecek mekanizmaların kurulmasına dikkat çekiyor.

Lapid, İsrail'in Suriye'deki Türk askeri faaliyetlerine karşı çıkarken, iki ülke arasındaki gerilimin kontrol altında tutulması için iletişim kanallarının kullanılmasını savunuyor.

Lapid'in yaklaşımı, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına yönelik itirazın tamamen ortadan kaldırılmasından ziyade, iki ülkenin Suriye'de karşı karşıya gelmesini önlemeye odaklanıyor.

Yair Lapid Türkiye’ye nasıl bakıyor?Eisenkot'un aksine eski Başbakan Yair Lapid, Türkiye ile İsrail arasında doğrudan çatışma yaşanmasını önleyecek mekanizmaların kurulmasına dikkat çekiyor.Lapid, İsrail'in Suriye'deki Türk askeri faaliyetlerine karşı çıkarken, iki ülke arasındaki gerilimin kontrol altında tutulması için iletişim kanallarının kullanılmasını savunuyor.Lapid'in yaklaşımı, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına yönelik itirazın tamamen ortadan kaldırılmasından ziyade, iki ülkenin Suriye'de karşı karşıya gelmesini önlemeye odaklanıyor.

Yair Golan Türkiye politikası nasıl?

Muhalefetin daha sol kanadındaki Demokratlar Partisi'nin lideri Yair Golan ise İsrail'in Suriye politikasının Türkiye ile doğrudan çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Golan, İsrail'in Suriye'deki bir hava üssüne düzenlediği saldırıyı, Ankara ve Washington ile ilişkiler açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Yair Golan Türkiye politikası nasıl?Muhalefetin daha sol kanadındaki Demokratlar Partisi'nin lideri Yair Golan ise İsrail'in Suriye politikasının Türkiye ile doğrudan çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.Golan, İsrail'in Suriye'deki bir hava üssüne düzenlediği saldırıyı, Ankara ve Washington ile ilişkiler açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Golan'ın yaklaşımı, Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetlerine ilişkin itirazları sürdürmekle birlikte, İsrail ordusunun bu alandaki operasyonlarının Ankara ile karşı karşıya gelmeye yol açmaması gerektiği yönünde.

Golan'ın yaklaşımı, Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetlerine ilişkin itirazları sürdürmekle birlikte, İsrail ordusunun bu alandaki operasyonlarının Ankara ile karşı karşıya gelmeye yol açmaması gerektiği yönünde.

Naftali Bennett'in Türkiye politikası nasıl?

Eski Başbakan Naftali Bennett'in, katil Netanyahu'dan aşağı kalır yanı yok. Türkiye konusunda muhalefetteki daha sert isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bennett, Türkiye'yi İsrail açısından önemli bir güvenlik tehdidi olarak gördüğünü iddia ediyor ve Netanyahu'yu bu tehdide karşı yeterli önlem almamakla eleştiriyor.

Naftali Bennett'in Türkiye politikası nasıl?Eski Başbakan Naftali Bennett'in, katil Netanyahu'dan aşağı kalır yanı yok. Türkiye konusunda muhalefetteki daha sert isimlerden biri olarak öne çıkıyor.Bennett, Türkiye'yi İsrail açısından önemli bir güvenlik tehdidi olarak gördüğünü iddia ediyor ve Netanyahu'yu bu tehdide karşı yeterli önlem almamakla eleştiriyor.
Başlıklar :İsrail seçimiEisenkotNaftali BennettYair LapidTürkiye
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026