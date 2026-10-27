İsrail’de başbakan adayları Türkiye’ye nasıl bakıyor? İşte Türkiye politikaları ve yaklaşımları
İsrail’de bugün genel seçimler için sandık başına gidiliyor. Son kamuoyu araştırmaları, Başbakan Binyamin Netanyahu ile muhalefetin öne çıkan ismi Gadi Eisenkot’un liderliğindeki bloklar arasında yakın bir yarışa işaret ediyor. İsrail medyası Türkiye saatiyle 23.00'te sandık çıkış sonuçlarını yayımlamaya başlayacak. İlk sonuçların gece yarısından itibaren netleşmesi bekleniyor. Resmi sonuçlar ise 4 Kasım'da ilan edilecek. Eisenkot’un seçim sonrasında koalisyon kurabileceği muhalifler arasında eski Başbakan Naftali Bennett ile eski Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in oluşturduğu ittifak da bulunuyor. Seçim sonuçları kadar başbakanlık için öne çıkan isimlerin Türkiye’ye yönelik politikaları da merak ediliyor.
İsrail’de 27 Ekim 2026 Salı günü (bugün) gerçekleştirilen genel seçimlerde Binyamin Netanyahu ile muhalefet bloku lideri Gadi Eisenkot arasındaki başa baş yarış sürerken, sandık sonuçlarının ardından kurulacak olası bir hükümetin Türkiye politikasının ne yönde olacağı da merak konusu. Muhalefet blokunda Gadi Eisenkot’un ile Naftali Bennett ve Yair Lapid gibi kilit figürlerin yer alması, "İsrail başbakan adaylarının Türkiye’ye bakışı nasıl, muhalefet kazanırsa Ankara-Tel Aviv hattında ilişkiler düzelir mi?" sorularını gündemin odağına taşıdı.
Eisenkot’un Türkiye politikası nasıl?
Seçimde Netanyahu'ya karşı en güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Eisenkot, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin sert bir tutum ortaya koyuyor. Eisenkot, İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşması yapılabilmesi için Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının azaltılmasını şartlardan biri olarak gösterdi.
Buna karşılık Eisenkot, İsrail'in Suriye'de konuşlandığı bazı stratejik bölgelerden çekilmesinin müzakere edilebileceğini belirtti.
Eisenkot'un yaklaşımı, Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi halinde Türkiye ile İsrail arasında Suriye kaynaklı anlaşmazlığın sona ereceği yönündeki beklentileri desteklemiyor.
Yair Lapid Türkiye’ye nasıl bakıyor?
Eisenkot'un aksine eski Başbakan Yair Lapid, Türkiye ile İsrail arasında doğrudan çatışma yaşanmasını önleyecek mekanizmaların kurulmasına dikkat çekiyor.
Lapid, İsrail'in Suriye'deki Türk askeri faaliyetlerine karşı çıkarken, iki ülke arasındaki gerilimin kontrol altında tutulması için iletişim kanallarının kullanılmasını savunuyor.
Lapid'in yaklaşımı, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına yönelik itirazın tamamen ortadan kaldırılmasından ziyade, iki ülkenin Suriye'de karşı karşıya gelmesini önlemeye odaklanıyor.
Yair Golan Türkiye politikası nasıl?
Muhalefetin daha sol kanadındaki Demokratlar Partisi'nin lideri Yair Golan ise İsrail'in Suriye politikasının Türkiye ile doğrudan çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.
Golan, İsrail'in Suriye'deki bir hava üssüne düzenlediği saldırıyı, Ankara ve Washington ile ilişkiler açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle eleştirdi.
Golan'ın yaklaşımı, Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetlerine ilişkin itirazları sürdürmekle birlikte, İsrail ordusunun bu alandaki operasyonlarının Ankara ile karşı karşıya gelmeye yol açmaması gerektiği yönünde.
Naftali Bennett'in Türkiye politikası nasıl?
Eski Başbakan Naftali Bennett'in, katil Netanyahu'dan aşağı kalır yanı yok. Türkiye konusunda muhalefetteki daha sert isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
Bennett, Türkiye'yi İsrail açısından önemli bir güvenlik tehdidi olarak gördüğünü iddia ediyor ve Netanyahu'yu bu tehdide karşı yeterli önlem almamakla eleştiriyor.