İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları
İstanbul'da okullar tatil mi sorusu, kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü için eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak eden vatandaşlar, İstanbul Valiliğinden gelecek açıklamaları takip ediyor. Cumhuriyet Bayramı öncesinde okullarda uygulanacak yarım günlük tatil düzeni de araştırılan konular arasında bulunuyor. Mevcut takvime göre 28 Ekim'de saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başlayacak. Hava koşulları nedeniyle ayrıca tam gün tatil kararı alınıp alınmadığı ise merak ediliyor. Peki, İstanbul'da 28 Ekim Çarşamba günü okullar açık mı? Eğitim sabah saatlerinde devam edecek mi? İşte İstanbul'da okul tatiline ilişkin merak edilen ayrıntılar...
İstanbul'da okulların tatil edilip edilmediği, 28 Ekim öncesinde öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Kentte etkili olan sağanak yağışın ardından eğitim öğretime ara verilmesi ihtimali araştırılırken, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle uygulanacak yarım günlük tatil de merak konusu oldu. Mevcut resmi tatil takvimine göre 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren tatil başlayacak. Ancak bu uygulama, hava koşulları nedeniyle okulların tam gün kapatıldığı anlamına gelmiyor. İstanbul genelinde ek bir tatil kararı olup olmadığı konusunda Valilik tarafından yapılacak duyuruların izlenmesi gerekiyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 28 Ekim'de sabah ders yapılacak mı, 29 Ekim'de okullar açık olacak mı? İşte okul tatili takvimine ilişkin merak edilen detaylar...
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da 28 Ekim 2026 Çarşamba günü okulların tamamen tatil olması söz konusu değil. Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle resmî tatil saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Bu kapsamda okullarda sabah saatlerinde eğitim öğretimin devam etmesi, öğleden sonra ise tatil uygulanması bekleniyor.
Kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle ayrıca bir tatil kararı alınıp alınmadığına ilişkin güncel resmî duyuruların takip edilmesi gerekiyor.
28 EKİM ÇARŞAMBA OKUL VAR MI?
28 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da okulların sabah saatlerinde açık olması bekleniyor. Cumhuriyet Bayramı tatilinin saat 13.00'te başlaması nedeniyle öğrenciler için günün ilk yarısında eğitim öğretim yapılacak.
İSTANBUL'DA 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
Evet. 28 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı arifesi olması nedeniyle saat 13.00'ten itibaren resmî tatil uygulanacak. Bu nedenle günün ilk yarısında eğitim ve çalışma faaliyetleri devam ederken öğleden sonra tatil başlayacak.