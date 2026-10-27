Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 27 Ekim Salı maç programı
Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Gaziantep FK, deplasmanda Etimesgut Belediye ile karşılaşırken Boluspor, Karşıyaka’yı konuk edecek. Kocaelispor ise Mazıdağı Fosfat ile kozlarını paylaşacak. İtalya Serie A’da Sassuolo-Lazio ve Roma-Cagliari maçları oynanacak. Almanya ve İngiltere kupalarındaki mücadeleler de günün futbol programına renk katacak. İşte 27 Ekim Salı gününün maçları ve yayın bilgileri.
Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği 27 Ekim 2026 Salı gününde, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmaları ile Avrupa’nın önde gelen lig ve kupa organizasyonlarında kritik mücadeleler sahne alıyor. Spor dünyasının en çok araştırdığı "Bugün kimin maçı var, Ziraat Türkiye Kupası maçları saat kaçta, Sassuolo - Lazio ve Roma - Cagliari maçları hangi kanalda?" soruları güncel maç programının netleşmesiyle yanıt buldu. 27 Ekim Salı gününün öne çıkan maç programı, başlama saatleri ve yayıncı kuruluş bilgileri şu şekildedir:
Bugün kimin maçı var?
13:30 Etimesgut Bld. - Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
15:30 Boluspor - Karşıyaka Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
15:30 Alanya Belediye - Batumi Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası TRT Spor
18:00 Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
20:00 AZ Alkmaar - Göztepe UEFA Gençlik Ligi Yayın Yok
20:00 Hamburg - Eintracht Frankfurt Almanya Kupası DFB Pokal S Sport Plus
20:30 Sassuolo - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus
20:30 Alanyaspor - 12 Bingölspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
22:45 Roma - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus
22:45 Torino - Como İtalya Serie A Yayın Yok
22:45 Borussia Dortmund - Werder Bremen Almanya Kupası DFB Pokal S Sport Plus
23:00 Fleetwood - Arsenal İngiltere Lig Kupası S Sport Plus.