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Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 27 Ekim Salı maç programı

Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 27 Ekim Salı maç programı

15:10, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 15:10, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 27 Ekim Salı maç programı

Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Gaziantep FK, deplasmanda Etimesgut Belediye ile karşılaşırken Boluspor, Karşıyaka’yı konuk edecek. Kocaelispor ise Mazıdağı Fosfat ile kozlarını paylaşacak. İtalya Serie A’da Sassuolo-Lazio ve Roma-Cagliari maçları oynanacak. Almanya ve İngiltere kupalarındaki mücadeleler de günün futbol programına renk katacak. İşte 27 Ekim Salı gününün maçları ve yayın bilgileri.

Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği 27 Ekim 2026 Salı gününde, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmaları ile Avrupa’nın önde gelen lig ve kupa organizasyonlarında kritik mücadeleler sahne alıyor. Spor dünyasının en çok araştırdığı "Bugün kimin maçı var, Ziraat Türkiye Kupası maçları saat kaçta, Sassuolo - Lazio ve Roma - Cagliari maçları hangi kanalda?" soruları güncel maç programının netleşmesiyle yanıt buldu. 27 Ekim Salı gününün öne çıkan maç programı, başlama saatleri ve yayıncı kuruluş bilgileri şu şekildedir: 

Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği 27 Ekim 2026 Salı gününde, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmaları ile Avrupa’nın önde gelen lig ve kupa organizasyonlarında kritik mücadeleler sahne alıyor. Spor dünyasının en çok araştırdığı "Bugün kimin maçı var, Ziraat Türkiye Kupası maçları saat kaçta, Sassuolo - Lazio ve Roma - Cagliari maçları hangi kanalda?" soruları güncel maç programının netleşmesiyle yanıt buldu. 27 Ekim Salı gününün öne çıkan maç programı, başlama saatleri ve yayıncı kuruluş bilgileri şu şekildedir:&nbsp;

Bugün kimin maçı var?

13:30 Etimesgut Bld. - Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

15:30 Boluspor - Karşıyaka Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

Bugün kimin maçı var?13:30 Etimesgut Bld. - Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor15:30 Boluspor - Karşıyaka Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

15:30 Alanya Belediye - Batumi Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası TRT Spor

18:00 Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

15:30 Alanya Belediye - Batumi Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası TRT Spor18:00 Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

20:00 AZ Alkmaar - Göztepe UEFA Gençlik Ligi Yayın Yok

20:00 Hamburg - Eintracht Frankfurt Almanya Kupası DFB Pokal S Sport Plus

20:00 AZ Alkmaar - Göztepe UEFA Gençlik Ligi Yayın Yok20:00 Hamburg - Eintracht Frankfurt Almanya Kupası DFB Pokal S Sport Plus

20:30 Sassuolo - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus

20:30 Alanyaspor - 12 Bingölspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

20:30 Sassuolo - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus20:30 Alanyaspor - 12 Bingölspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

22:45 Roma - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus

22:45 Torino - Como İtalya Serie A Yayın Yok

22:45 Roma - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus22:45 Torino - Como İtalya Serie A Yayın Yok

22:45 Borussia Dortmund - Werder Bremen Almanya Kupası DFB Pokal S Sport Plus

23:00 Fleetwood - Arsenal İngiltere Lig Kupası S Sport Plus.

22:45 Borussia Dortmund - Werder Bremen Almanya Kupası DFB Pokal S Sport Plus23:00 Fleetwood - Arsenal İngiltere Lig Kupası S Sport Plus.
Başlıklar :Ziraat Türkiye Kupasıİtalya Serie Abugünkü maçlar
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