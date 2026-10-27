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ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı son dakika açıklandı mı? ÖGG sınav soruları neden açıklanmadı, saat kaçta açıklanacak?

ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı son dakika açıklandı mı? ÖGG sınav soruları neden açıklanmadı, saat kaçta açıklanacak?

14:22, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı son dakika açıklandı mı? ÖGG sınav soruları neden açıklanmadı, saat kaçta açıklanacak?

ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı, 24 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılan adayların gündeminde yer alıyor. Sınavın tamamlanmasının ardından özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, doğru cevapları kontrol ederek kendi sonuçlarını değerlendirmek istiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanması beklenen soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların sınavda yaptıkları doğru ve yanlışları karşılaştırabilmeleri açısından önem taşıyor. Bu nedenle adaylar, resmi duyuruları ve cevap anahtarının erişime açılacağı ekranı yakından takip ediyor. Peki, 123. dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Soru kitapçığı nereden görüntülenir? İşte ÖGG sınavı cevap anahtarına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

123. dönem ÖGG cevap anahtarı için adayların bekleyişi sürüyor. 24 Ekim'de yapılan özel güvenlik sınavına katılan binlerce kişi, EGM tarafından paylaşılacak soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırıyor. Özel güvenlik görevlisi olabilmek veya mevcut kimlik kartını yenilemek amacıyla sınava giren adaylar, doğru yanıtları öğrenerek sınav performanslarını hesaplamak istiyor. Cevap anahtarının yayımlanmasıyla birlikte adaylar, işaretledikleri seçenekleri resmi yanıtlarla karşılaştırabilecek ve tahmini netlerini belirleyebilecek. Sınav sonrasında gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılacak duyurulara çevrildi. Peki, 2026 ÖGG sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? 123. dönem cevap anahtarı hangi ekrandan görüntülenebilecek? İşte adayların merak ettiği detaylar...

123. dönem ÖGG cevap anahtarı için adayların bekleyişi sürüyor. 24 Ekim'de yapılan özel güvenlik sınavına katılan binlerce kişi, EGM tarafından paylaşılacak soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırıyor. Özel güvenlik görevlisi olabilmek veya mevcut kimlik kartını yenilemek amacıyla sınava giren adaylar, doğru yanıtları öğrenerek sınav performanslarını hesaplamak istiyor. Cevap anahtarının yayımlanmasıyla birlikte adaylar, işaretledikleri seçenekleri resmi yanıtlarla karşılaştırabilecek ve tahmini netlerini belirleyebilecek. Sınav sonrasında gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılacak duyurulara çevrildi. Peki, 2026 ÖGG sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? 123. dönem cevap anahtarı hangi ekrandan görüntülenebilecek? İşte adayların merak ettiği detaylar...

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 24 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından soru kitapçıkları için beklenen gün geldi. EGM'nin sınav takvimine göre ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 27 Ekim Salı günü yayımlanması planlanıyor.

EGM tarafından soru ve cevapların paylaşılacağı saate ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NASIL GÖRÜNTÜLENİR?Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından&nbsp;24 Ekim Cumartesi günü&nbsp;gerçekleştirilen 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından soru kitapçıkları için beklenen gün geldi. EGM'nin sınav takvimine göre ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının&nbsp;27 Ekim Salı günü&nbsp;yayımlanması planlanıyor.EGM tarafından soru ve cevapların paylaşılacağı saate ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

123. DÖNEM ÖGG SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Özel güvenlik sınavında çıkan soruları yeniden incelemek isteyen adaylar, EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak PDF dosyalarına ulaşabilecek. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının egm.gov.tr/ozelguvenlik adresindeki duyurular bölümünde paylaşılması bekleniyor.Temel eğitim ve yenileme eğitimi sınavlarına ait A ve B kitapçıkları ayrı dosyalar halinde sunuluyor.


123. DÖNEM ÖGG SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?Özel güvenlik sınavında çıkan soruları yeniden incelemek isteyen adaylar, EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak PDF dosyalarına ulaşabilecek. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının&nbsp;egm.gov.tr/ozelguvenlik&nbsp;adresindeki duyurular bölümünde paylaşılması bekleniyor.Temel eğitim ve yenileme eğitimi sınavlarına ait A ve B kitapçıkları ayrı dosyalar halinde sunuluyor.

ÖGG SINAV SORULARINA İTİRAZ NE ZAMAN YAPILACAK?

Soru kitapçıklarının yayımlanmasının ardından hatalı olduğunu düşündükleri sorular için itirazda bulunmak isteyen adaylara belirli bir süre tanınacak. EGM'nin açıkladığı takvime göre 123. dönem ÖGG sınav sorularına itirazlar 28-30 Ekim tarihleri arasında alınacak. İtiraz başvurularının belirtilen süre içerisinde, gerekli ücret yatırılarak tamamlanması gerekiyor. Sınav sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçları ise 6 Kasım Cuma günü duyurulacak.

ÖGG SINAV SORULARINA İTİRAZ NE ZAMAN YAPILACAK?Soru kitapçıklarının yayımlanmasının ardından hatalı olduğunu düşündükleri sorular için itirazda bulunmak isteyen adaylara belirli bir süre tanınacak. EGM'nin açıkladığı takvime göre 123. dönem ÖGG sınav sorularına itirazlar&nbsp;28-30 Ekim&nbsp;tarihleri arasında alınacak. İtiraz başvurularının belirtilen süre içerisinde,&nbsp;gerekli ücret yatırılarak&nbsp;tamamlanması gerekiyor. Sınav sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçları ise&nbsp;6 Kasım Cuma&nbsp;günü duyurulacak.
Başlıklar :ÖGGÖGG sınav sorularıÖgg Sınav Soru Ve Cevapları
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