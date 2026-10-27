İŞKUR Ulusal Staj Programı 2027 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? Staj alımı yapan kurum ve firmalar
Ulusal Staj Programı başvurusu, üniversite öğrencilerinin kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında staj imkânlarına erişebilmesini sağlayan merkezi bir başvuru sürecidir. İŞKUR Ulusal Staj Programı 2027 yılı başvuruları başladı. Peki İŞKUR Ulusal Staj Programı son başvuru tarihi ne zaman, başvuru şartları neler, başvurular nereden ve nasıl yapılıyor, staj alımı yapan kurum ve firmalar hangileri? İşte detaylar.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CİKO) koordinesinde yürütülen ve gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde yeteneklerine uygun staj imkanlarına erişmesini sağlayan Ulusal Staj Programı (USP) yeni dönem başvuruları üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini koruyor. Liyakat esaslı puanlama sistemiyle kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarındaki staj imkanlarını tek bir çatı altında toplayan programa; Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde ön lisans (1. ve 2. sınıf) ile lisans (2, 3 ve 4. sınıf) düzeyinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabiliyor.
İŞKUR Ulusal Staj Programı 2027 yılı başvuruları başladı mı?
İŞKUR Ulusal Staj Programı 2027 yılı başvuruları başladı. Başvurular 26 Ekim -14 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak.
Ulusal staj programı başvuru şartları nedir?
01.01.2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1991 ve bu tarihten sonra doğmuş olan),
Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi olan),
Türkiye ve KKTC’de eğitimine devam eden;
Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri
Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)
Yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden (Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi);
Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri
Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapabilmektedir.