Benzin ve motorine ÖTV zammı gelecek mi? Kasım ayında akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?
Akaryakıt fiyatlarında kasım ayında ÖTV kaynaklı yeni bir fiyat artışı bekleniyor. Benzinin litre fiyatına 4,15 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL zam yapılması öngörülüyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?
1 Ekim tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurşunsuz benzin türlerinde maktu ÖTV tutarları yeniden düzenlenmişti. Ağustos ayında motorin için başlatılan kademeli ÖTV artışı benzine de yansıtılırken, ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan üç aşamalı zam takviminde ikinci aşamaya gelindi.
Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1 Kasım Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 4 lira 15 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş ÖTV zammı yapılması bekleniyor.
İstanbul’da benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?
27 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul'un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 76 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatı 96 lira 80 kuruş, LPG'nin litre fiyatı ise 41 lira 20 kuruş seviyesinde bulunuyor.
İstanbul Anadolu yakasında ise benzin 76 lira 10 kuruş, motorin 96 lira 60 kuruş ve LPG 40 lira 60 kuruştan satılıyor.
Ankara’da benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?
Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 77 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatı 97 lira 90 kuruş, LPG'nin litre fiyatı ise 41 lira 29 kuruş olarak uygulanıyor.
İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?
İzmir'de benzinin litre fiyatı 77 lira 50 kuruş, motorinin litre fiyatı 98 lira 10 kuruş, LPG'nin litre fiyatı ise 41 lira 20 kuruş seviyesinde bulunuyor.