Macron'dan dünyaya İsrail'e ambargo çağrısı: Silah sevkiyatı durmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze Kasabı Netanyahu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, işgalci İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı yaptı. Gazze'de 40 bin kişi katledilirken ağzını bıçak açmayan Macron'a tepkiler sürüyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle katil sürüsü İsrail'e
silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
yaptı. Fransa'nın İsrail'e silah göndermediğini belirten Macron, siyasi çözüme geri dönülmesi gerektiğini savundu.
Öte yandan ABD'li yetkililer,
Biden
yönetiminin
Lübnan
'daki planlarını ifşalarken
New Yor Times gazetesi
, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın daha büyük bir savaş istediğini öne sürdü.
'Fransa İsrail'e silah göndermiyor'
'Fransa İsrail'e silah göndermiyor'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle eleştirilen İsrail'e
silah sevkiyatı
nın durdurulması çağrısında bulundu.
France Inter kanalına konuşan Macron, “Bence bugün öncelikli olan
siyasi çözüme
geri dönmemiz ve
Gazze
'de savaşması için gönderilen silah sevkiyatını durdurmamızdır” ifadelerini kullandı.
Macron ayrıca, Fransa'nın İsrail'e
silah
göndermediğini de sözlerine ekledi.
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