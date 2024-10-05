Macron'dan dünyaya İsrail'e ambargo çağrısı: Silah sevkiyatı durmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sandıktan birinci çıkan sol ittifakın adayı yerine yeni başbakan olarak atadığı eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi sağcı Michel Barnier yeni kabineyi açıkladı. Kabine açıklandığı sıralarda sol ittifakın ortak başbakan adayını "Filistin devletini tanıma" vaadi nedeniyle göreve getirmeyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesini isteyen binlerce kişi sokağa döküldü. Başkent Paris'in yanı sıra Lyon ve Marsilya'da binlerce kişi sokağa inerek Macron iktidarını protesto etti. Göstericiler, "Macron istifa" yazılı pankartlar taşıdı, "Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Macron defol, Fransızlar seni istemiyor artık" ve "Adalet olmadan barış olmayacak" sloganları attı. Muhalafet partisi liderleri de, Fransa'daki demokrasinin aşağılandığını, Fransız halkının iki kez reddettiği Macron taraftarlarının tekrar iktidara döndüğünü ifade ederek tepkilerini dile getirdi.