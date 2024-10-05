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Macron'dan dünyaya İsrail'e ambargo çağrısı: Silah sevkiyatı durmalı

Macron'dan dünyaya İsrail'e ambargo çağrısı: Silah sevkiyatı durmalı

16:565/10/2024, Saturday
G: 5/10/2024, Saturday
Yeni Şafak
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze Kasabı Netanyahu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze Kasabı Netanyahu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, işgalci İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı yaptı. Gazze'de 40 bin kişi katledilirken ağzını bıçak açmayan Macron'a tepkiler sürüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle katil sürüsü İsrail'e
silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
yaptı. Fransa'nın İsrail'e silah göndermediğini belirten Macron, siyasi çözüme geri dönülmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan ABD'li yetkililer,
Biden
yönetiminin
Lübnan
'daki planlarını ifşalarken
New Yor Times gazetesi
, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın daha büyük bir savaş istediğini öne sürdü.

'Fransa İsrail'e silah göndermiyor'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle eleştirilen İsrail'e
silah sevkiyatı
nın durdurulması çağrısında bulundu.

France Inter kanalına konuşan Macron, “Bence bugün öncelikli olan
siyasi çözüme
geri dönmemiz ve
Gazze
'de savaşması için gönderilen silah sevkiyatını durdurmamızdır” ifadelerini kullandı.

Macron ayrıca, Fransa'nın İsrail'e
silah
göndermediğini de sözlerine ekledi.

Fransa'da 'Filistin karşıtı' yeni kabine açıklanınca halk sokağa döküldü, muhalefet tepkili: Demokrasi aşağılandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sandıktan birinci çıkan sol ittifakın adayı yerine yeni başbakan olarak atadığı eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi sağcı Michel Barnier yeni kabineyi açıkladı. Kabine açıklandığı sıralarda sol ittifakın ortak başbakan adayını "Filistin devletini tanıma" vaadi nedeniyle göreve getirmeyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesini isteyen binlerce kişi sokağa döküldü. Başkent Paris'in yanı sıra Lyon ve Marsilya'da binlerce kişi sokağa inerek Macron iktidarını protesto etti. Göstericiler, "Macron istifa" yazılı pankartlar taşıdı, "Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Macron defol, Fransızlar seni istemiyor artık" ve "Adalet olmadan barış olmayacak" sloganları attı. Muhalafet partisi liderleri de, Fransa'daki demokrasinin aşağılandığını, Fransız halkının iki kez reddettiği Macron taraftarlarının tekrar iktidara döndüğünü ifade ederek tepkilerini dile getirdi.

#Fransa
#İsrail
#Macron

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