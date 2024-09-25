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Dünya
Macron Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediğine geldi: Fransa liderinden 'daha adil bir dünya düzeni' çağrısı

Macron Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediğine geldi: Fransa liderinden 'daha adil bir dünya düzeni' çağrısı

19:0025/09/2024, الأربعاء
G: 25/09/2024, الأربعاء
Yeni Şafak
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Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, krizlere ve büyük sorunlara karşı dünyanın bir "çerçeveye ve ortak kurallara" ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "daha adil bir dünya düzenine" ihtiyaç olduğunu söyledi. Macron'un bu çıkışı ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugüne kadar uluslararası platformlarda yapmış olduğu tüm konuşmalarda "Daha Adil Bir Dünya" çağrısını akıllara getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çıktığı her uluslararası platformda "Daha Adil Bir Dünya" çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediğine geldi.

Macron, daha adil bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

"Daha adil bir dünya düzenine ihtiyaç var"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, X hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, krizlere ve büyük sorunlara karşı dünyanın bir "çerçeveye ve ortak kurallara" ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Ayrıca "daha adil bir dünya düzenine" ihtiyaç olduğunu vurgulayan Macron, bu hedeflerin korunmasında BM ve Guterres'in Fransa'ya güvenebileceğini belirtti.​​​​​​​

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "daha adil bir dünya" çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları olmak üzere bugüne kadar çıktığı uluslararası platformda yaptığı tüm konuşmalarında "Daha Adil Bir Dünya" çağrısını dile getirdi.

Konuşmalarında, BM kararlarının beş daimi üyenin oylarıyla şekillendiğine atıfta bulunduğu "dünya beşten büyüktür" çağrısını da sürekli yenileyen Erdoğan,
Birleşmiş Milletler
’i kapsayıcı vasfına yakışan, daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yeniden yapılandırılması gerekliliğinin da altını çiziyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'daha adil bir dünya' çağrısını, kaleme aldığı "
Daha Adil Bir Dünya Mümkün
" kitabı ile de uluslararası topluma ulaştırıyor.


#Emmanuel Macron
#Antonio Guterres
#Birleşmiş Milletler
#BM

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