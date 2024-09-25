Macron Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediğine geldi: Fransa liderinden 'daha adil bir dünya düzeni' çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, krizlere ve büyük sorunlara karşı dünyanın bir "çerçeveye ve ortak kurallara" ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "daha adil bir dünya düzenine" ihtiyaç olduğunu söyledi. Macron'un bu çıkışı ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugüne kadar uluslararası platformlarda yapmış olduğu tüm konuşmalarda "Daha Adil Bir Dünya" çağrısını akıllara getirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çıktığı her uluslararası platformda "Daha Adil Bir Dünya" çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediğine geldi.
Macron, daha adil bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
"Daha adil bir dünya düzenine ihtiyaç var"
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, X hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, krizlere ve büyük sorunlara karşı dünyanın bir "çerçeveye ve ortak kurallara" ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Ayrıca "daha adil bir dünya düzenine" ihtiyaç olduğunu vurgulayan Macron, bu hedeflerin korunmasında BM ve Guterres'in Fransa'ya güvenebileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "daha adil bir dünya" çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları olmak üzere bugüne kadar çıktığı uluslararası platformda yaptığı tüm konuşmalarında "Daha Adil Bir Dünya" çağrısını dile getirdi.