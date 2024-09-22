Fransa'da 'Filistin karşıtı' yeni kabine açıklanınca halk sokağa döküldü, muhalefet tepkili: Demokrasi aşağılandı

Fransa'da 16 Temmuz'da Gabriel Attal ve hükümetinin istifasının ardından Başbakanlık görevine getirilen Michel Barnier'nin kurduğu yeni kabine ilan edildi.

Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, erken genel seçimlerden yaklaşık 2 ay sonra, yeni kabineyi cumhurbaşkanlığı konutunda açıkladı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı görevine Senatoda merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) grubunun başkanı olan Bruno Retailleau getirilirken, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine hükümetin ortaklarından MoDem partili Jean-Noel Barrot atandı.

Ülkenin 2025 bütçesi üzerinde etkili olacak Ekonomi, Finans ve Sanayi Bakanlığı görevine 33 yaşındaki Antoine Armand getirildi. Eski solcu milletvekili Didier Migaud Adalet Bakanı seçildi ve hükümetteki tek solcu siyasetçi olarak görev yapacak.

İktidar partisi Cumhuriyet İçin Birlikte'den milletvekili olan Astrid Panosyan-Bouvet Çalışma ve İstihdam Bakanı, Catherine Vautrin de Bölgelerle İşbirliği Bakanı olarak görevlendirildi.

Tarım, Gıda Egemenliği ve Orman Bakanlığına LR partili Annie Genevard atanırken, Eğitim Bakanlığı görevini Macron'un partisinden Anne Genetet üstlendi.

Genevieve Darrieussecq Sağlık Bakanlığına, merkez sağcı Demokratlar ve Bağımsızlar Birliği'nden Valerie Letard Konut ve Kentsel Dönüşüm Bakanlığına ve Senato Yasalar Komisyonu Başkanı François-Noel Buffet Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Bakanlığa getirildi.

Eski Tarım Bakanı Agnes Pannier-Runacher da yeni kabinede Ekolojik Geçiş ve Enerji Bakanı olarak yer aldı.

Görevine devam eden bakanlar arasında Kültür Bakanı Rachida Dati ve Savunma Bakanı Sebastien Lecornu yer aldı.

Eski Konut Bakanı Guillaume Kasbarian, yeni kabinede Kamu Hizmeti Bakanı olarak seçildi. Hükümet Sözcülüğü görevine ise Maud Bregeon atandı.

Kabinede ayrıca, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Patrick Hetzel; Dayanışma, Otonomi ve Kadın ve Erkek Eşitliği Bakanı Paul Christophe; Spor ve Gençlik Bakanı Gil Averous; Bütçe ve Hazine Bakanı Laurent Saint-Martin; Avrupa'dan Sorumlu Bakan Benjamin Haddad; Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Bakan Nathalie Delattre; Hükümet Koordinasyonundan Sorumlu Bakan Marie-Claire Carrere-Gee; Kırsal Alan, Ticaret ve Zanaattan Sorumlu Bakan Françoise Gatel ve Ulaşımdan Sorumlu Bakan François Durovray gibi isimler yer aldı.

Hükümet bünyesinde görev alacak diğer isimler de şöyle:

"Deniz ve Balıkçılıktan Sorumlu Bakan Fabrice Loher, Günlük Güvenlikten Sorumlu Bakan Nicolas Daragon, Okul Başarısı ve Mesleki Eğitimden Sorumlu Bakan Alexandre Portier, Dış Ticaret ve Yurtdışındaki Fransızlardan Sorumlu Bakan Sophie Primas, Sanayiden Sorumlu Bakan Marc Ferraci, Sosyal ve Dayanışma Ekonomisinden Sorumlu Bakan Marie-Agnes Poussier-Winsback, Turizm Ekonomisinden Sorumlu Bakan Marina Ferrari, Enerjiden Sorumlu Bakan Olga Givernet, Aileden Sorumlu Bakan Agnes Canayer, Vatandaşlık ve Ayrımcılıkla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Othman Nasrou, Frankofoni ve Uluslararası İşbirliklerinden Sorumlu Devlet Bakanı Thani Mohamed Soilihi, Tüketimden Sorumlu Devlet Bakanı Laurence Garnier, Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Salima Saa, Yapay Zeka ve Dijitalden Sorumlu Devlet Bakanı Clara Chappaz."

Fransız halkının yaklaşık iki aydır beklediği yeni hükümet, 20 kadın ve 19 erkekten oluşuyor.

İlk Bakanlar Kurulu toplantısı Elysee Sarayı'nda 23 Eylül'de saat 15.00'te düzenlenecek.

Lucie Castets

Muhalefet tepkili: Fransa'daki demokrasi bu akşam aşağılandı

Erken genel seçimlerin galibi sol ve çevreci ittifak Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) başbakan adayı Lucie Castets, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bize uzlaşı hükümeti vaat ediliyordu ancak elimizde katı sağcı bir hükümet var" ifadesini kullandı. Castets, Fransa'daki demokrasinin bu akşam aşağılandığını belirtti.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin kurucusu Jean-Luc Melenchon da X hesabından "Macron iktidarının yeni felaket filminin oyuncuları belli oldu" paylaşımında bulundu.

Melenchon, hükümetin meşruiyetine ve geleceğine dair şüphelerini belirterek, yeni İçişleri Bakanı Retailleau'yu eleştirdi ve "Tez zamanda bu (hükümetten) kurtulmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

İki kez reddedilen Macron taraftarları tekrar iktidara döndü

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) lideri Jordan Bardella ise X hesabından yaptığı açıklamada, yeni hükümetle birlikte Macron taraftarlarının tekrar iktidara döndüğüne değindi.

Bardella, Fransız halkının iki kez reddettiği bu grubun siyasi hesaplarla tekrar iktidara gelemeyeceğini ve bu hükümetin geleceği olmadığını belirtti.

Halk sokağa döküldü

Fransa'da genel seçimlerin galibi olan sol ittifakın ortak başbakan adayını göreve getirmeyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesini isteyen binlerce kişi gösteri yaptı. Başkent Paris'in yanı sıra Lyon ve Marsilya'da binlerce kişi sokağa inerek Macron iktidarını protesto etti.

Göstericiler, Macron'un genel seçimleri kazanan sol ve çevreci ittifak Yeni Halk Cephesinin (NFP) ortak başbakan adayı Lucie Castets yerine, merkez sağcı Michel Barnier'yi hükümeti kurmakla görevlendirmesine tepki gösterdi.

Macron'u seçim sonuçlarını görmezden gelmekle suçlayan göstericiler, 2027'ye kadar ülkeyi yönetecek olan Cumhurbaşkanı'nın görevden alınmasını talep etti.

Göstericiler ayrıca asgari ücretin 1600 avroya yükseltilmesini ve emeklilik yaşının 60'a indirilmesini istedi.

Macron'un görevden alınması için imza toplandı

Paris'te Bastille Meydanı'nda başlayan gösteri, Nation Meydanı'nda sona erdi.

Gösteride, NFP'nin ortaklarından Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, LFI milletvekili Thomas Portes, sarı yelekliler ve Filistin destekçileri de yer aldı.

"Adalet olmadan barış olmayacak"

Göstericiler, "Macron istifa" yazılı pankartlar taşıdı, "Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız" , "Macron defol, Fransızlar seni istemiyor artık" ve "Adalet olmadan barış olmayacak" sloganları attı.

Macron'un başında taç olduğu fotoğrafın yer aldığı bir maske takan ve kral kostümü giyen gösterici dikkati çekti.

Bu kişi, elinde Michel Barnier'nin yüzünün bulunduğu bir oyuncak tuttu.

Protestoda, Macron'un görevden alınması için başlatılan kampanya kapsamında imza toplandı.

Fransa'nın sömürgeleri Yeni Kaledonya ve Martinik kökenli göstericiler de Paris'teki protestoya katıldı. Ada'lardaki hayat pahalılığına dikkati çeken bu göstericiler, Paris yönetiminin politikalarına tepki gösterdi ve "Bir gün sömürgeci, daima sömürgeci" yazılı pankartlar taşıdı.

Her seferinde insanlara 'oy vermeye gidin' demekte zorlanıyoruz





23 yaşındaki Laly isimli gösterici, hükümetin genel seçimlerde sandığa giden vatandaşların kararlarına uygun hareket etmediğini söyledi.

Laly, bu durumun vatandaşları sandığa gitmekten vazgeçirebileceğine ve halihazırda seçimlerdeki oy oranlarının düşük olduğuna işaret etti.

"Her seferinde insanlara 'oy vermeye gidin' demekte zorlanıyoruz, her defasında oy vermenin gerçek önemini anlatmakta zorlanıyoruz." diyen Laly, Macron'un seçim sonuçlarına saygı göstermemesinin demokrasi için büyük bir sorun teşkil ettiğini vurguladı.

Macron 2 ay sonra başbakanı atadı

Merkez sağdaki cumhuriyetçi gelenekten gelen 73 yaşındaki Barnier, daha önce de farkı kabinelerde görevlerde bulundu. 2004-2005 yıllarında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Barnier, 2016-2021 döneminde Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit Başmüzakerecisi olarak görev yaptı. Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerinden 2 ay sonra başbakanı atadı.

Solcu NFP'nin en fazla milletvekili çıkardığı seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamış ve seçimler Fransa tarihinin en parçalı meclis tablosunu ortaya çıkarmıştı.

Macron, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca yeni bir başbakan atamayacağını bildirmiş ve istifasını sunan Gabriel Attal hükümetinin bir süre daha görevde kalmasını istemişti.

Olimpiyat Oyunları boyunca askıya aldığı müzakereleri 23 Ağustos'ta başlatan Macron, seçimin galibi solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets'i atamayı reddetmiş ve müzakereleri sürdüreceğini bildirmişti.

Fransa'da erken genel seçimlerin ardından Ulusal Meclis'in en büyük siyasi grubunu 193 milletvekili ile NFP ve bağlantılılar oluştururken onu 166 milletvekili ile Macron'un iktidar koalisyonu ve 142 milletvekili ile aşırı sağcı RN ve ortakları izliyor.

Yeni Halk Cephesi ittifakının liderlerinden Jean-Luc Melenchon

Filistin karşıtı mecburi koalisyon

Fransa Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor. Ancak bu seçimlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron anti demokratik hamlelerde bulundu. Macron, solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının galip geldiği erken seçimlerin ardından solun ortak adayını atamayı reddederek, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerinden 2 ay sonra merkez sağdan seçimlerde 4. gelen Sarkozy'nin partisinden eski Dışişleri Bakanı ve eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier 'i başbakan olarak atadı.

Son 3 seçimde rakip olan Macron ve Le Pen'i koalisyona mecbur eden nedenin seçimleri birincilikle bitiren sol ittifakın en büyük üyesi LFI'nin Filistin'e verdiği destek, İsrail ve Netanyahu'ya işledikleri soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tepki göstermeleri olarak yorumlanıyor.

Fransa'da sol, Filistin’e verdiği destekle öne çıkıyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkede yapılan Filistin'e destek gösterilerinde başı çeken LFI’nin, 6-9 Haziran’da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde olduğu gibi erken genel seçimlerde de Filistin meselesini seçim kampanyasında önemli bir yere koydu.

Fransa'da Filistin'e destek veren bazı LFI milletvekilleri, "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

LFI, AP seçimleri için Filistin asıllı Rima Hassan'ı 7. sıradan aday göstermiş, LFI kendisine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen AP'nin ilk Filistinli üyesinin seçilmesine önayak olmuştu.

Filistin devletini tanıma sözü

Solcu ittifak, Filistin'i resmi olarak tanıma sözü verirken; Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuka uymadığı sürece İsrail'e karşı yaptırım uygulama taahhüdünde bulunmuştu.

Seçim kampanyasında, asgari ücreti 1600 avroya çıkarma sözü veren sol ittifakı, gıda, enerji ve akaryakıt fiyatlarını da dondurmayı vadetmişti.

Kira yardımlarını yüzde 10 artırmak ve emeklilik yaşını 60'a indirmek de ittifakın vaatleri arasında yer alıyordu.











