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Kaçak Fransız okulları süre istedi

Türkiye’nin 'ültimatom' verdiği kaçak Fransız okulları anlaşma için süre istedi. MEB, yasal statüsü olmayan bu okullara taleplerinin yer aldığı bir metin iletirken Fransa tarafı konu üzerinde çalışmak için 6 ay süre talep etti.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:25 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin 'ültimatom' verdiği kaçak Fransız okulları, konu üzerinde çalışmak için süre istedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müfredat dışı eğitim veren kaçak yabancı okulların peşine düştü. Bakanlık konuyla ilgili Fransız yetkililer ile görüşerek uluslararası bir sözleşmede ısrarcı olduğunu iletti. Bakanlık, bu okullarla ilgili uluslararası bir sözleşmede ısrarcı olurken Türkiye’nin taleplerinin yer aldığı bir metin Fransa tarafına ulaştırıldı.

ALMANYA'YLA ILIMLI GÖRÜŞME

Fransa tarafı ise konu üzerinde çalışmak için 6 ay müsaade istedi. Bakanlığın taleplerine pozitif dönüş yapılırsa uluslararası süreç yürütülecek. Ancak negatif bir dönüş olursa hazırda olan kapatma yazıları bu okullara gönderilecek ve okullar kapatılacak. Öte yandan Almanya ile görüşmelerin daha ılımlı bir şekilde yürütüldüğü öğrenildi.

FRANSA’DA TÜRKLERE KISITLAMA VAR

Bakanlık, Türkiye’deki yabancı öğrencilere tanınan imtiyazın Fransa’daki Türk öğrencilere de tanınmasını istiyor. Öyle ki, Türkiye’nin Fransa’da doğrudan işlettiği bir okul yok. Türk dernekleri tarafından açılan okullar ise tamamen Fransız müfredatına bağlı ve hiçbir şekilde farklı program uygulanmasına izin verilmiyor. Sürekli denetimlere tabi olan okullar kapatılmakla tehdit ediliyor. Fransa'daki Türk okulları, ortaokul ve lise sınavlarında büyük başarılar elde etmelerine rağmen özel okullara tanınan hiçbir avantajdan yararlanamıyorlar. Fransa’da Türkçe derslerine yönelik kısıtlamalar da sıkça gündeme geliyor. Türkçe derslerinde görülen Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı gibi konular "milliyetçiliği körüklediği" gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu. Fransız basını da Türkiye’nin dini bir müfredat uygulamaya çalıştığını öne sürerek kamuoyunu yanıltmıştı. Bakanlık bu konuda da Fransız okullarındaki Türk öğrencilerin Türk edebiyatı, tarihi, kültürü ve sanatına yönelik dersler alma özgürlüğünün olmasını istiyor.

TÜRK ÖĞRENCİ KABUL EDEMEYECEKLER

Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarının hukuki statüsüyle ilgili yaşanan sorun sonrası, kaçak okulların resmi bir statü kazanana kadar Türk öğrenci kaydı yapılmayacağı belirtilmişti.




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