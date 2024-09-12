BM'den tarihi adım: Filistin'e üye ülke sandalyesi

Filistin devleti, önceki gün ABD'nin New York kentindeki BM binasında gerçekleştirilen çatışmaların çözümü başlıklı oturumda, üye ülkelerden biri olarak katılım gösterdi. BM'nin 79'uncu olağan genel kurulu toplantıları kapsamında yapılan oturumda, Filistin devleti ilk kez "Üye ülke" sıfatıyla sandalye sahibi olarak temsil edildi. 190 ülkenin katılacağı görüşmeler 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" oturumu ile başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 24 Eylül'deki oturumlarda bir konuşma yapacak.

10 MAYIS'TA KABUL EDİLDİ

BM Genel Kurulu'nda 10 Mayıs'ta kabul edilen kararda, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar kabul edilmişti. Kararda, Filistin'in Genel Kurul oturumlarına, BM organları tarafından düzenlenen toplantılara ve BM konferanslarına katılımını sağlayacak şekilde bazı düzenlemelerin kabul edilmesi talep edilmiş, bunun "İstisnai olmak kaydıyla ve emsal teşkil etmeyecek şekilde" yapılması istenmişti. Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, oturum öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez BM Genel Kurul oturumuna katılarak üye ülkeler arasında yerlerini alacaklarını duyurdu.

TOPLANTININ BAŞ GÜNDEMİ: GAZZE

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" ile açılacak. Zirve'nin açılış toplantısı özelliği taşıyan önceki günkü toplantıda, ilk olarak, 78'inci Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, görevi halefi Philemon Yang'a devretti. Yang, önceliğin güvenlik meselelerine verildiğini belirttiği açılış konuşmasında, “Meclisi kararlılığını yoğunlaştırmaya, Gazze Şeridi ve Ukrayna'daki inatçı olanlar da dahil olmak üzere çatışmaların çözümüne öncelik vermeye teşvik edeceğim. İnsan hakları, genel kurulumuzun merkezinde kalmaya devam edecek" dedi. Dennis Francis ise İnsan eliyle oluşturulan acının, dünya genelinde arttığını ancak bunun en görünürlerinden birinin Gazze olduğunu vurgulayarak, "Son bir yılda burada gördüğümüz ölüm ve yıkım on yıllardır hiç görmediğimiz düzeyde" diye konuştu.

GUTERRES'TEN ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Toplantıda söz alan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, geçen yılın yoksulluk, eşitsizlik ve adaletsizliğin yanı sıra çatışma ve şiddetin devam ettiği çok “çalkantılı” bir yıl olduğunu söyledi. Üye devletleri pek çok görevin beklediğini vurgulayan Guterres, “Burası çözümlerin üretildiği yerdir. Ve her alanda çözümlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

SON SÖZÜ BMGK SÖYLEYECEK

Filistin devletinin BM Genel Kurulu toplantısına, diğer ülkelerin temsilcilerinin arkasında yer alan gözlemci sandalyelerinde değil, üye ülke sandalyesinde katılmasının ardından tam üyelik için son söz BMGK'da olacak. 193 ülkeden temsilcilerin bulunduğu Genel Kurul, geçtiğimiz mayıs ayında Filistin'in üye sıfatıyla katılması yönünde bir karar alarak BMGK'ya sunmuştu. Kararın resmen kabul görmesi için BMGK tarafından onaylanması gerekiyor. BMGK'da bir kararın onaylanması için daimi üye konumundaki beş ülke olan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin tarafından veto edilmemesi gerekiyor. ABD, daha önce Filistin'e ilişkin olarak BMGK'ya getirilen karar ve önerilerin neredeyse tamamını veto etmişti. BM Genel Kurulu'nun Filistin'in tam üyeliği için sunduğu tavsiye, çok sayıda Avrupa ülkesi ve İslam ülkeleri tarafından destekleniyor.







