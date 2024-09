BM'den tarihi adım: Filistin'e üye ülke sandalyesi

Filistin devleti, önceki gün ABD'nin New York kentindeki BM binasında gerçekleştirilen çatışmaların çözümü başlıklı oturumda, üye ülkelerden biri olarak katılım gösterdi. BM'nin 79'uncu olağan genel kurulu toplantıları kapsamında yapılan oturumda, Filistin devleti ilk kez "Üye ülke" sıfatıyla sandalye sahibi olarak temsil edildi. 190 ülkenin katılacağı görüşmeler 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" oturumu ile başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 24 Eylül'deki oturumlarda bir konuşma yapacak.

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" ile açılacak. Zirve'nin açılış toplantısı özelliği taşıyan önceki günkü toplantıda, ilk olarak, 78'inci Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, görevi halefi Philemon Yang'a devretti. Yang, önceliğin güvenlik meselelerine verildiğini belirttiği açılış konuşmasında, “Meclisi kararlılığını yoğunlaştırmaya, Gazze Şeridi ve Ukrayna'daki inatçı olanlar da dahil olmak üzere çatışmaların çözümüne öncelik vermeye teşvik edeceğim. İnsan hakları, genel kurulumuzun merkezinde kalmaya devam edecek" dedi. Dennis Francis ise İnsan eliyle oluşturulan acının, dünya genelinde arttığını ancak bunun en görünürlerinden birinin Gazze olduğunu vurgulayarak, "Son bir yılda burada gördüğümüz ölüm ve yıkım on yıllardır hiç görmediğimiz düzeyde" diye konuştu.