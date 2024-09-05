Filistin duruşumuz ortak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Mısır’ın Filistin konusunda ortak bir duruşu olduğunu söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ilk kez Türkiye'ye geldi. Bu, 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret oldu. Sisi, Erdoğan tarafından Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı. Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Sisi, daha sonra aynı makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Sisi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni yapıldı.

DİYALOĞUMUZU ÜST SEVİYEDE TUTTUK

Erdoğan ve Sisi, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Şubat ayında Kahire’ye yaptığı ziyaretin iki ülkenin ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, “O günden bugüne diyaloğumuzu ve iş birliğimizi en üst seviyede tuttuk. Bölgemize dair meselelerde daima yakın istişare halinde olduk. Her alanda gelişmekte olan iş birliğimizi değerli kardeşimin iadeyi ziyaretiyle daha da ileriye taşıyoruz” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ KALICI ATEŞKES

Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkılarının hayati önemde olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Toplantılarımızda Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelerin çözümüne yönelik düzenli istişareler tesis etme hususunda mutabık kaldık. Filistin'deki son durum itibarıyla görüşmelerimizin odağında bu yer aldı. Türkiye ve Mısır, Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir. 11 aydır devam eden soykırımın sona ermesi, kalıcı ateşkesin bir an evvel tesisi, insani yardımların engelsiz akışı önceliğimiz olmaya devam ediyor.”

HER MASUMUN SORUMLUSU İSRAİL’DİR

“Bugüne kadar Gazze'ye iletilen toplan yardımın yüzde 32'si Türkiye'den gitmiştir. İsrail, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyerek işlediği suçlara bir yenisini daha ekliyor. İsrail yönetimi binlerce ton bomba yağdırarak kıramadığı direniş azmini Filistin halkına açlığa, susuzluğa mahkum ederek kırmaya çalışmaktadır. Açlık, susuzluk veya ilaç bulamadığı için ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir.”

BASKININ ARTMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ

“Biliyorsunuz Mısır, Katar ve Amerika ile birlikte müzakerelere arabuluculuk yapıyor. Biz de bu sürece Dışişleri Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız vasıtasıyla destek veriyoruz. Ancak İsrail tarafının, uzlaşmaz ve engelleyici tutumu halen devam ediyor. Son olarak İsrail müzakere yürüttüğü muhatabını şehit ederek nasıl bir zihniyete sahip olduğunu göstermiştir. Netanyahu’nun Mısır’a yönelik ithamlarını reddettiğimizi burada çok net söylemek isterim. Tüm bunlar karşısında İsrail hükümeti üzerindeki baskıların artırılması noktasında da elimizden geleni yaptık, yapıyoruz.”

Beraber çalışmalıyız

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi “Dost ülkeye ilk ziyaret köklü ilişkilerin çok daha gelişeceğinin göstergesidir” diyerek şöyle devam etti: “Birçok alanda ortak adımlar atma kararı aldık ve bugünkü anlaşmalarda da bunları gözlemledik. Türk yatırımcılara sunduğumuz olanaklar bizim için önemli. Türklerin ülkemizde yatırım yapması ve ürünlerini farklı ülkelere ihracatta bulunmaları önemli. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler bağlamında beraber koordinasyonun çok önemli olduğunun altını çizdim. İnsani krizlerin önüne geçmek için beraber çalışmalıyız diye karar aldık. Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere daha yoğun çalışmalıyız. Türkiye ve Mısır olarak bir an önce ateşkesin sağlanması, Batı Şeria'da işgallerin son bulması ve Filistin'in 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan devlet kurmak haklarını vurguladık.”

Sisi, X hesabındaki paylaşımında, “Ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki Kahire ziyareti, iki ülke arasında yeni bir dostluk ve iş birliği başlatma iradesini yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

17 anlaşma imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı. İki lider, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etti. 14 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de imzalanan ortak bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirildi. İkili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi'nin huzurunda iki ülke arasında teknoloji, ekonomi, eğitim, sağlık, enerji gibi alanlarda 17 anlaşma imzalandı. İki ülke arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedef 15 milyar dolar.

Yatırımcıları bekliyoruz

Mısır'la asırları aşan ortak geçmişe ve yakın dostluk bağlarına sahip olduğumuzu kaydeden Erdoğan, “Ülkelerimiz arasındaki köklü ve çok boyutlu ilişkileri müşterek çabalarımızla sürekli güçlendiriyoruz” dedi. “Sisi ile Kahire'deki görüşmemizde Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyimizi yeniden yapılandırma kararı almıştık” hatırlatması yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son 10 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer almaya devam ettik. Ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz. İş adamlarımız 3 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla Mısır ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Girişimcilerimizi, yatırımlarını daha da artırma noktasında teşvik ediyor, Mısırlı yatırımcıları da Türkiye'ye bekliyoruz. Doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere Mısır'la enerji alanındaki iş birliğimizi geliştirmek arzusundayız. Kardeş Mısır halkı, Türk kültürü ve Türkçeye yoğun ilgi gösteriyor. İlişkilerimizdeki olumlu ivmenin turizm alanına da yansıyacağına inanıyorum .”

Katillerin yeri mahkeme salonu

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı soykırım davasına müdahillik başvurusu yapıldığını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gazze’de suç işleyen İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde hesap vermesi için de çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. 41 bin masum insanın katillerinin yeri Meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır. Diğer taraftan uluslararası topluma düşen sorumluluğu hatırlatmaya devam ediyoruz. Maalesef bazı ülkeler halen İsrail'e kayıtsız şartsız destek sağlayarak işlenen suçlara ortak oluyorlar.”

ARTIK CAYDIRICI ADIM ŞART

“Netanyahu hükümetinin tüm bölgeyi hatta tüm dünyayı tehlikeye atan katliam politikasını durdurma noktasında caydırıcı adımlar atılmıyor. Vicdanları yaralayan böyle bir tablonun kabul edilmezliğini artık herkes anlamalıdır. İsrail'in bölgemizi daha fazla gerilime sürüklemesinin önüne geçmek ancak ikircikli politikaların terk edilmesiyle mümkün olacaktır. Yanlıştan bir an önce dönülmesi ve tarihin doğru sayfasında yer alınması noktasındaki çağrımızı bir kez daha tekrarlıyorum.”

Siyasette gerekli hamleleri yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında önemli mesajlar verdi. Üç saat süren toplantıda, Erdoğan, kurmaylarına partinin tüm kurullarının sahada olması konusunda uyarılarda bulundu. Kongre takvimiyle ilgili sürecin başladığı toplantıda Erdoğan, “Sahaya inin, çok iyi çalışın. Partimize katkı sunacak iyi insanlar bulun” diyerek kongrelerle ilgili ilk talimatı verdi.

MUHALEFETE DEĞİL BİZE BAKIN

Erdoğan, kurmaylarına ‘muhalefetin yaptığı işleri dikkate almamaları gerektiğini’ belirterek, “Muhalefet falan bakmayın, bize bakın, kendinize bakın” dedi. Erdoğan, “Yüz yüze bakacağız. Sadece ekonomiyi düzelterek bu işin bitmeyeceğini ben de biliyorum. Bu anlamda siyasette de gerekli hamleleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

TARIM DESTEKLERİNİ DOĞRU ANLATIN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sunum yaptığı toplantıda Erdoğan, “Tarım ve hayvancılık desteklerini vatandaşımıza doğru anlatın ki herkes destekten faydalanabilsin” dedi.







