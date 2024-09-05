Macron'un başbakan ataması Fransa'yı sokağa dökecek: Filistin karşıtı mecburi koalisyon

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının galip geldiği erken seçimlerin ardından solun ortak adayını atamayı reddederek, merkez sağdan eski Dışişleri Bakanı ve eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier 'yi başbakan atadı.





Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Macron'un Michel Barnier'yi "Fransızlara hizmet edecek birleştirici bir hükümet kurmakla" görevlendirdiği bildirildi.





Açıklamada, Barnier'nin başbakan olarak atamasının, Macron'un anayasal sorumlulukları uyarınca "mümkün olduğu kadar istikrarlı" ve "çoğunluğu sağlama şansı olan" b ir başbakan ve hükümet için yürüttüğü bir dizi istişarenin ardından yapıldığı belirtildi.









Macron 2 ay sonra başbakanı atadı





Merkez sağdaki cumhuriyetçi gelenekten gelen 73 yaşındaki Barnier, daha önce de farkı kabinelerde görevlerde bulundu. 2004-2005 yıllarında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Barnier, 2016-2021 döneminde Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit Başmüzakerecisi olarak görev yaptı.





Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerinden 2 ay sonra başbakanı atadı.





Solcu NFP'nin en fazla milletvekili çıkardığı seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamış ve seçimler Fransa tarihinin en parçalı meclis tablosunu ortaya çıkarmıştı.





Macron, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca yeni bir başbakan atamayacağını bildirmiş ve istifasını sunan Gabriel Attal hükümetinin bir süre daha görevde kalmasını istemişti.









Olimpiyat Oyunları boyunca askıya aldığı müzakereleri 23 Ağustos'ta başlatan Macron, seçimin galibi solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets'i atamayı reddetmiş ve müzakereleri sürdüreceğini bildirmişti.





Fransa'da erken genel seçimlerin ardından Ulusal Meclis'in en büyük siyasi grubunu 193 milletvekili ile NFP ve bağlantılılar oluştururken onu 166 milletvekili ile Macron'un iktidar koalisyonu ve 142 milletvekili ile aşırı sağcı RN ve ortakları izliyor.





Fransa Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.









"Macron'u da Le Pen'i de parmaklarında oynatıyorlar"





Fransa'daki gelişmeleri yakından takip eden gazeteci Ömer Aydın Macron'un tartışmalara yol açan kararı ile ilgili kritik bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.





Bugün ekonomi gazetesinin manşetini paylaşmıştım.

Ekonomik göstergelerin, iç ve dış borçlar, tarihi açıklarla durma noktasına geldiği belirtiliyordu.



Macron son yıllarda büyük şirketlere yılda 160-220 milyar avro devlet desteği verdi.

Fransa bütçesinin çeyreği kadar parayı bu… https://t.co/h7SFs7KMft — Ömer AYDIN (@aydinomer) September 5, 2024





Aydın'a göre son 3 seçimde rakip olan Macron ve Le Pen'i koalisyona mecbur eden neden seçimleri birincilikle bitiren sol ittifakın en büyük üyesi LFI'nin Filistin'e verdiği destek.





Aydın "Macron'u da, Le Pen'i de parmaklarında oynatıyorlar. Demokrasiymiş, sandıkmış, seçimmiş hepsi hikaye! Sandıktan sonuncu çıkan partinin üyesi Barnier'nin başbakan atanmasından sonra en çok duyulan cümle "Seçmen iradesine saygısızlık!" yorumunda bulundu.





Aydın şunları yazdı;





Fransa'da son 3 seçimin rakipleri Macron ve Le Pen'i koalisyona mecbur eden sebep ne dersiniz? Seçimleri birincilikle bitiren sol ittifakın en büyük üyesi LFI'nin Filistin'e destek verişi! İsrail ve Netanyahu'ya işledikleri soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tepki göstermeleri. Başka bir nedeni yok. LFI bugün siyonistlere boyun eğsin, Macron hükümeti kurma görevini yarın onlara verir.









Ülke çapında kitlesel protesto çağrısı





Sol ittifak ise "vatandaşın tercihine saygı" sloganıyla ulusal çapta sokağa çıkma çağrısında bulundu.





Ulusal çapta ilk gösterinin Cumartesi günü düzenlenmesi planlanıyor.











