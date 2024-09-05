Fransa'da işgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarını eleştiren akademisyen görevinden uzaklaştırıldı

Aşırı sağın güdümündeki İsrail, Avrupa’da Nazi networkünü genişletmek için 6 ayda 137 bin dolar harcadı. İsrail Diaspora Bakanı Chikli, 2024’ün ilk 6 ayında yaptığı 6 ülke ziyaretinde, Avrupa’nın aşırı sağ temsilcileri ile bir araya geldi. Le Pen ile kameralar karşısına geçen Chikli neo-Nazi yapılara tam destek verdi.