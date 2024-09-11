MEB'in Türkiye’deki kaçak Fransız okullarına yönelik kararı sonrası çifte vatandaşlardan çirkin çağrı!

Milli Eğitim Bakanlığı, Fransa'da Türk öğrencilere yönelik eğitim veren Charles De Gaulle ve Pierre Loti okullarında yeni öğrenci kayıtlarını durdurdu. Alınan yeni karar doğrultusunda; Türkiye’deki Fransız okulları MEB’e tabii olacak. Tüm şartlar yerine getirilene kadar yeni öğrenci kaydı yapılmayacak ve Türkiye, Fransa’da Türk okulu açacak. Kararın gerekçesi olarak bu okulların yasal statüsü olmaksızın faaliyette bulunması gösterildi.
WhatsApp grubu kurdular
2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren Türk öğrenci kayıtlarının yasaklanması sonrası iki ülke arasında görüşmeler sürerken, bazı çifte vatandaşlar Türkiye aleyhine bir propaganda başlattı.
Bir grup çifte vatandaş, WhatsApp grubu kurdu ve Fransız Siyonist milletvekili Caroline Yadan’a Türkiye hükümetine yaptırım çağrısında bulunan bir mektup hazırladı.
'Fransa'daki okulları Türklere kapatın' çağrısı
Mektupta, Siyonist bakan Yadan’dan konuyu öncelik olarak ele alması istendi. Ayrıca, iki ülke arasındaki görüşmelerin "eğitim dışı pazarlıkların" bir parçası olmak istemediklerini belirterek, bu pazarlıkların şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmasını talep ettiler. Grup, görüşmelerin olumlu sonuçlanmaması durumunda Fransa'da Türkiye tarafından dolaylı olarak işletildiği iddia edilen 12 okulun çifte vatandaşlara kapatılmasını da gündeme getirdi.
Ekstra burs talebi
Görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde bir "B Planı" devreye sokulmasını talep eden grup, Türk öğrencilerin özel okullara yönlendirilmesi için ekstra burs sağlanmasını da önerdi.
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Fransa'daki Türk okulları Fransız müfredatına bağlı
Türkiye’nin Fransa’da doğrudan işlettiği bir okul yok. Türk dernekleri tarafından açılan okullar ise tamamen Fransız müfredatına bağlı ve hiçbir şekilde farklı program uygulanmasına izin verilmiyor. Sürekli denetimlere tabii olan okullar kapatılmakla tehdit ediliyor.
Hristiyan ve Yahudi okullarındaki öğretmenlerin maaşı devletten
Fransa'daki Türk okulları, orta okul ve lise sınavlarında büyük başarılar elde etmelerine rağmen özel okullara tanınan hiçbir avantajdan yararlanamıyorlar.
- Örneğin ülkede 9000’den fazla Hristiyan, 200’den fazla Yahudi okulu var. Bunların hemen hemen hepsinin öğretim kadrosu maaşları devlet tarafından ödeniyor.
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Fransa'nın kaçak okulları
YASALAR KAPSAMINDA 12 OKUL
- Cumhuriyet döneminde de bir kısım yabancı okul eğitime devam etti. Halen Türkiye’de 12 yabancı okul bulunuyor. Bunlardan 6’sı Fransız, 3’ü İtalyan okulu. Avusturya, Almanya ve Amerika’nın da birer okulu mevcut. Tüm yabancı okullar, başta Özel Öğretim Kurumları Kanunu olmak üzere tamamıyla iç mevzuata tabi olarak eğitim veriyor.
AZINLIKLAR VE MİLLET OKULLARI
Bunların yanı sıra Türkiye’de Lozan Antlaşması’ndan kaynaklı Rum, Ermeni ve Musevilere ait azınlık okulları da eğitim veriyor. Sadece yabancı öğrencilerin gidebildiği ‘milletler okulları’ da var. Ancak Ankara’daki ‘Charles de Gaulle’ ve İstanbul’daki ‘Pierre Loti’ adlı Fransız okulları Türkiye’de yasa dışı eğitim veriyor. Bu okullar ne yabancı okul ne azınlık okulu ne de milletler okulu statüsünde olmayıp faaliyetlerini izinsiz sürdürüyor.
YÜZDE 70’İ İZİNSİZ TÜRK ÖĞRENCİ
- Yasal dayanağı olmayan bu iki okulun ne zaman açıldığına ilişkin net bir bilgi bulunmazken, 2008 yılında yeni binalarına taşındıklarını belirtiliyor. Büyükelçilik toprakları dışında yer alan Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarına Türklerin gitmesi yasak. Ancak bu okullarda okuyan öğrencilerin yüzde 70’ini başarılı Türk öğrenciler oluşturuyor.
SÖZDE SOYKIRIM OKUTULUYOR
Hiçbir denetimin de olmadığı bu okullarda, öğrencilere hangi kitapların okutulduğu, nasıl bir müfredatın verildiği bilinmiyor. Sözde Ermeni soykırımının derslerde buralara devam eden Türk öğrencilere okutulduğu belirtiliyor. Kaçak okulları, hiçbir Türk yetkili ve kurum denetleyemiyor. Türk yetkililer, okulların kapısına kadar gidiyor ancak içeri giremiyor.
ÜLKEMİZDE DENKLİĞİ YOK
- Bu okulların Milli Eğitim Bakanlığı’nda denkliği yok. Öğrencilerinin Türk eğitim sistemine dahil olabilmesi için yurtdışında denkliği olan bir okuldan transkript ya da diploma getirmeleri gerekiyor. Bir dönem bu izinsiz okulların kapatılması için yazı çıkarılırken, bir şekilde kapatma yazısının kaldırıldığı ifade ediliyor.
Viyana Sözleşmesi ile bağdaşmayan durum
Yabancı okul statüsünde olmayan ve kanuna aykırı olarak bünyesinde Türk vatandaşı öğrencilerin de bulunduğu Fransız Charles de Gaulle ile Pierre Loti liselerinin herhangi bir yasal dayanağı bulunmuyor. 1961 tarihli diplomatik ilişkileri düzenleyen Viyana Sözleşmesi de bu okulları kapsamıyor. İlgili sözleşmede “Misyon binaları misyon şefinin ikametgahı dahil olmak üzere ve mülkiyete bakılmaksızın, misyonun maksatları için kullanılan binalar veya bina bölmeleri ile bunlarla irtibatlı arazidir” deniyor. Ancak bu okullar misyonlar dışında. Sözleşmenin 41’inci maddesinde ayrıcalıklardan yararlanan bütün kişilerin de ilgili devletin devletin kanunlarına ve nizamlarına uymakta yükümlü olduğunu düzenliyor. Ayrıca misyon binalarının özel anlaşmalar ile sözleşmede yer alan misyonun bu sözleşmede belirtilen görevler dışında kullanılamayacağını içeriyor.