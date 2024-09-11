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MEB'in Türkiye’deki kaçak Fransız okullarına yönelik kararı sonrası çifte vatandaşlardan çirkin çağrı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye’de 'hukuksuz bir şekilde faaliyet gösteren' Fransız okullarına, Türk öğrenci alımını yasaklanmasının ardından bazı Türk-Fransız çifte vatandaşlar, Türk hükümeti aleyhine faaliyetler yürütmeye başladı. WhatsApp'ta örgütlenen bu grup, Fransız Siyonist milletvekili Caroline Yadan’a mektup yazma hadsizliğinde bulundu. Üstelik bu skandal mektupta Türkiye aleyhine yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunuldu.

Haber Merkezi
17:29 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:27 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak, çifte vatandaşların Türkiye aleyhine kampanya yürüttükleri Whatsapp grubuna sızarak kirli propagandayı ifşa etti.
Yeni Şafak, çifte vatandaşların Türkiye aleyhine kampanya yürüttükleri Whatsapp grubuna sızarak kirli propagandayı ifşa etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Fransa'da Türk öğrencilere yönelik eğitim veren Charles De Gaulle ve Pierre Loti okullarında yeni öğrenci kayıtlarını durdurdu. Alınan yeni karar doğrultusunda; Türkiye’deki Fransız okulları MEB’e tabii olacak. Tüm şartlar yerine getirilene kadar yeni öğrenci kaydı yapılmayacak ve Türkiye, Fransa’da Türk okulu açacak. Kararın gerekçesi olarak bu okulların yasal statüsü olmaksızın faaliyette bulunması gösterildi.

"Merhaba herkese, Caroline Yadan, milletvekilimiz için hazırladığım bir mektup burada, mektubu sorunumuzla ilgili tüm taraflara da iletmeyi düşünüyorum. Bu belgeyi kendi adıma mı imzalamalıyım yoksa belgeye imza atmak isteyen başka kişiler veya iki ülke vatandaşı aileleri temsilen bir kişi mi eklemeliyim, bunu öğrenmek için bir fikir alışverişi yapmak istiyorum. Geri dönüşlerinizi bekliyorum."

WhatsApp grubu kurdular

2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren Türk öğrenci kayıtlarının yasaklanması sonrası iki ülke arasında görüşmeler sürerken, bazı çifte vatandaşlar Türkiye aleyhine bir propaganda başlattı.

Bir grup çifte vatandaş, WhatsApp grubu kurdu ve Fransız Siyonist milletvekili Caroline Yadan’a Türkiye hükümetine yaptırım çağrısında bulunan bir mektup hazırladı.

"Teşekkür ederim, sanırım size bir drive bağlantısı göndermek daha kolay olacak çünkü görünen isme sahip değilim. İsteyenler isimlerini buraya yazabilirler."

'Fransa'daki okulları Türklere kapatın' çağrısı

Mektupta, Siyonist bakan Yadan’dan konuyu öncelik olarak ele alması istendi. Ayrıca, iki ülke arasındaki görüşmelerin "eğitim dışı pazarlıkların" bir parçası olmak istemediklerini belirterek, bu pazarlıkların şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmasını talep ettiler. Grup, görüşmelerin olumlu sonuçlanmaması durumunda Fransa'da Türkiye tarafından dolaylı olarak işletildiği iddia edilen 12 okulun çifte vatandaşlara kapatılmasını da gündeme getirdi.

Duruma tepki gösterilince, 'Grupta casus var' mesajı atıldı.

Ekstra burs talebi

Görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde bir "B Planı" devreye sokulmasını talep eden grup, Türk öğrencilerin özel okullara yönlendirilmesi için ekstra burs sağlanmasını da önerdi.

AB'ye skandal çağrı: Türkiye'ye yaptırım uygulansın

Bununla da yetinmeyen grup, Avrupa Birliği'nin devreye girmesi gerektiğini belirterek,
"Türkiye ile alakası olan okulların kapatılması"
ve
"idari, finansal ve ticari yaptırımlar"
uygulanması çağrısında bulundu.

Bakan Tekin: Denetim taleplerimiz reddedildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada, Fransız okullarının Türk öğrencilerin listesini bakanlığa vermeyi reddettiğini ve denetime gelindiğinde kapıların açılmadığını belirtmişti. Bakan Yusuf Tekin, ortaya atılan 'Fransız okulları kapatılıyor' provokasyonu peşinde koşanlara da,
“Hala lütfedip bizi muhatap almıyorlar. İlk fırsatta çözeceğiz demesinin üzerinden 7-8 ay geçti, hala lütfedip bizi muhatap almıyorlar. Ben de diyorum ki ya kardeşim bak biz sizin müstemleke sömürge, sömürdüğünüz ülkeler gibi değiliz. Biz bağımsız ve milli bir devletiz. Dolayısıyla bizim literatürümüze göre burada eğitim vermek istiyorsanız, bizim koşullarımıza göre hareket edeceksiniz”
yanıtını vermişti.

Fransa'daki Türk okulları Fransız müfredatına bağlı

Türkiye’nin Fransa’da doğrudan işlettiği bir okul yok. Türk dernekleri tarafından açılan okullar ise tamamen Fransız müfredatına bağlı ve hiçbir şekilde farklı program uygulanmasına izin verilmiyor. Sürekli denetimlere tabii olan okullar kapatılmakla tehdit ediliyor.

Hristiyan ve Yahudi okullarındaki öğretmenlerin maaşı devletten

Fransa'daki Türk okulları, orta okul ve lise sınavlarında büyük başarılar elde etmelerine rağmen özel okullara tanınan hiçbir avantajdan yararlanamıyorlar.

  • Örneğin ülkede 9000’den fazla Hristiyan, 200’den fazla Yahudi okulu var. Bunların hemen hemen hepsinin öğretim kadrosu maaşları devlet tarafından ödeniyor.

Türkçe derslere kısıtlama getiriyorlar

Fransa’da Türkçe derslerine yönelik kısıtlamalar da sıkça gündeme geliyor. Türkiye’den gelen öğretmenlerin Fransızca bilme zorunluluğu var. Cumhurbaşkanı Macron’un “Ayrılıkçılıkla mücadele” kapsamında çıkardığı yasa nedeniyle, Türkçe derslerinde görülen
Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı
gibi konular "milliyetçiliği körüklediği" gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu. Fransız basını da Türkiye’nin dini bir müfredat uygulamaya çalıştığını öne sürerek kamuoyuna yanıltmıştı.

Fransa'nın kaçak okulları

Türkiye’de eğitim ve öğretim kanunlarla belirlenmesine karşın Fransa’nın, Ankara’daki ‘Charles de Gaulle’ ve İstanbul’daki ‘Pierre Loti’ isimli iki kaçak lise faaliyet gösteriyor. Gaulle ve Pierre Loti adlı iki liseye giderek incelemelerde bulunan
Yeni Şafak Gazetesi'nden Yasemin Asan'ın haberine göre, k
anunlara aykırı olmasına rağmen bu iki okulun öğrencilerinin yüzde 70’ini de Türkler oluşturuyor. Osmanlı Devleti döneminde yabancı okulların açılış, işleyiş ve eğitimlerine ilişkin ilk düzenleme “Mekâtib-i Hususiye Talimatnamesi” ile 1915 yılında uygulamaya sokuldu. Bu yasadan sonra akredite edilen okullar tanınırken, diğerlerinin kapısına kilit vuruldu. Düzenleme sonucunda Osmanlı coğrafyasında sayısı 7 bini bulan yabancı okul sayısı 15’e düşürüldü.

YASALAR KAPSAMINDA 12 OKUL

  • Cumhuriyet döneminde de bir kısım yabancı okul eğitime devam etti. Halen Türkiye’de 12 yabancı okul bulunuyor. Bunlardan 6’sı Fransız, 3’ü İtalyan okulu. Avusturya, Almanya ve Amerika’nın da birer okulu mevcut. Tüm yabancı okullar, başta Özel Öğretim Kurumları Kanunu olmak üzere tamamıyla iç mevzuata tabi olarak eğitim veriyor.

AZINLIKLAR VE MİLLET OKULLARI

Bunların yanı sıra Türkiye’de Lozan Antlaşması’ndan kaynaklı Rum, Ermeni ve Musevilere ait azınlık okulları da eğitim veriyor. Sadece yabancı öğrencilerin gidebildiği ‘milletler okulları’ da var. Ancak Ankara’daki ‘Charles de Gaulle’ ve İstanbul’daki ‘Pierre Loti’ adlı Fransız okulları Türkiye’de yasa dışı eğitim veriyor. Bu okullar ne yabancı okul ne azınlık okulu ne de milletler okulu statüsünde olmayıp faaliyetlerini izinsiz sürdürüyor.

YÜZDE 70’İ İZİNSİZ TÜRK ÖĞRENCİ

  • Yasal dayanağı olmayan bu iki okulun ne zaman açıldığına ilişkin net bir bilgi bulunmazken, 2008 yılında yeni binalarına taşındıklarını belirtiliyor. Büyükelçilik toprakları dışında yer alan Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarına Türklerin gitmesi yasak. Ancak bu okullarda okuyan öğrencilerin yüzde 70’ini başarılı Türk öğrenciler oluşturuyor.

SÖZDE SOYKIRIM OKUTULUYOR

Hiçbir denetimin de olmadığı bu okullarda, öğrencilere hangi kitapların okutulduğu, nasıl bir müfredatın verildiği bilinmiyor. Sözde Ermeni soykırımının derslerde buralara devam eden Türk öğrencilere okutulduğu belirtiliyor. Kaçak okulları, hiçbir Türk yetkili ve kurum denetleyemiyor. Türk yetkililer, okulların kapısına kadar gidiyor ancak içeri giremiyor.

ÜLKEMİZDE DENKLİĞİ YOK

  • Bu okulların Milli Eğitim Bakanlığı’nda denkliği yok. Öğrencilerinin Türk eğitim sistemine dahil olabilmesi için yurtdışında denkliği olan bir okuldan transkript ya da diploma getirmeleri gerekiyor. Bir dönem bu izinsiz okulların kapatılması için yazı çıkarılırken, bir şekilde kapatma yazısının kaldırıldığı ifade ediliyor.

Viyana Sözleşmesi ile bağdaşmayan durum

Yabancı okul statüsünde olmayan ve kanuna aykırı olarak bünyesinde Türk vatandaşı öğrencilerin de bulunduğu Fransız Charles de Gaulle ile Pierre Loti liselerinin herhangi bir yasal dayanağı bulunmuyor. 1961 tarihli diplomatik ilişkileri düzenleyen Viyana Sözleşmesi de bu okulları kapsamıyor. İlgili sözleşmede “Misyon binaları misyon şefinin ikametgahı dahil olmak üzere ve mülkiyete bakılmaksızın, misyonun maksatları için kullanılan binalar veya bina bölmeleri ile bunlarla irtibatlı arazidir” deniyor. Ancak bu okullar misyonlar dışında. Sözleşmenin 41’inci maddesinde ayrıcalıklardan yararlanan bütün kişilerin de ilgili devletin devletin kanunlarına ve nizamlarına uymakta yükümlü olduğunu düzenliyor. Ayrıca misyon binalarının özel anlaşmalar ile sözleşmede yer alan misyonun bu sözleşmede belirtilen görevler dışında kullanılamayacağını içeriyor.


Bakan Tekin Fransız okulları spekülasyonunu tane tane anlattı: Biz sömürdüğünüz müstemleke ülkesi değiliz

Türkiye'de eğitim veren iki Fransız okuluna Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘gerekli şartları yerine getirin aksi takdirde öğrenci alamazsınız’ uyarısı yapıldı. Bakanlık, müfredatlarını kendileri oluşturan okullara uyarısını yineledi. Bakan Tekin, son günlerde bazı gazetecilere köşe yazısı olarak yazdırılan haberlere tepki gösterdi. Bakan Yusuf Tekin, ortaya atılan 'Fransız okulları kapatılıyor' provokasyonu peşinde koşanlara tane tane anlattı. Bakan Tekin’in Fransız okulları iddialarına verdiği yanıt gündeme oturdu. “Hala lütfedip bizi muhatap almıyorlar” ifadelerini kullanan Bakan Tekin, “İlk fırsatta çözeceğiz demesinin üzerinden 7-8 ay geçti, hala lütfedip bizi muhatap almıyorlar. Ben de diyorum ki ya kardeşim bak biz sizin müstemleke sömürge, sömürdüğünüz ülkeler gibi değiliz. Biz bağımsız ve milli bir devletiz. Dolayısıyla bizim literatürümüze göre burada eğitim vermek istiyorsanız, bizim koşullarımıza göre hareket edeceksiniz” dedi.


#Fransa
#Fransız Okulları
#MEB
#Milli Eğitim Bakanlığı
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