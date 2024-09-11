MEB'in Türkiye’deki kaçak Fransız okullarına yönelik kararı sonrası çifte vatandaşlardan çirkin çağrı!

Türkiye’de eğitim ve öğretim kanunlarla belirlenmesine karşın Fransa’nın, Ankara’daki ‘Charles de Gaulle’ ve İstanbul’daki ‘Pierre Loti’ isimli iki kaçak lise faaliyet gösteriyor. Gaulle ve Pierre Loti adlı iki liseye giderek incelemelerde bulunan

Yeni Şafak Gazetesi'nden Yasemin Asan'ın haberine göre, k