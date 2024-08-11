Kaçak Fransız okulları Türk öğrenci alamayacak

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) müfredatına dahil olmak istemedikleri için verilen 'ültimatom' karşısında çıkmaza giren kaçak yabancı okullar geri adım attı. Yapılan müzakarelerin ardından Fransız okulları Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarıyla 4 maddelik anlaşma yapıldı. MEB, yasal statüsü olmaksızın faaliyet gösteren ve "Türk öğrenci" kabul eden okullarla ilgili harekete geçti. Bu okulların ya bakanlığa bağlanması ya da 18 Nisan 1961 Tarihli Viyana Sözleşmesi gerği sadece büyükelçilikte çalışan görevlilerin çocuklarının eğitim görmesi gerektiği belirtildi. Verilen ültimatom karşısında 2 Fransız okulu, yeni eğitim yılında Türk öğrenci kabul etmeyeceklerini duyurdu.

TÜRK ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ İSTENDİ

Yapılan müzakereler sonucu Charles De Gaulle ve Pierre Loti geri adım attı. Müzakerelerde uzlaşılan noktalara ilişkin şu bilgiler verildi:

* Fransa'da yaşayan Türk öğrencilerin 'Türkçe' öğrenimini de içeren kapsamlı bir eğitim işbirliği anlaşması çalışmalarına başlanması ve en kısa sürede tamamlanması yönünde müzakerelerin devam etmesi karara bağlanmıştır.

* Yasal statü verilmesini öngören uluslararası anlaşma karara bağlanana kadar adı geçen okullara yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacaktır. Bu çerçevede Charles De Gaulle ve Pierre Loti okullarının ana sınıfları ve ilkokullarının birinci sınıflarına 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 2024-2025 eğitim öğretim yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde yeni Türk öğrenci kaydedilmeyeceği, aynı şekilde ara sınıflara da yeni nakil öğrenci alınmayacağı kayıt altına alınmıştır.

* 2024 yılının Ocak ayı itibarıyla okullarda mevcut Türk öğrencilerin listesi ile AEFE (Fransız Yurt Dışı Eğitim Ajansı) tarafından marka verilen okulların bilgileri, önümüzdeki ders yılı başlamadan önce Bakanlığımıza teslim edilecektir.

* Ayrıca bu okullar, yasal bir statüye kavuşturuluncaya kadar ilgili sınıf düzeylerinde 'Türk dili, Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk tarihi ve coğrafya' dersleri, Bakanlığımızca görevlendirilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenlerce okutulabilecektir. Bünyelerinde açılacak ofislerde görevlendirilecek Bakanlık yetkilileri ve devletimizin diğer ilgili birimlerince bu okulların eğitim öğretim süreçleri takip edilerek denetlenecektir."

DİĞER OKULLAR İLE SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Bakanlık kaynakları söz konusu iki okul dışında yasal statüsü olmaksızın faaliyet gösteren ve Türk öğrenci kabul eden diğer ülkelerin okulları ile görüşmelere devam edildiğini söyledi. Bakanlığın taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda bu okulların Türk öğrenci almasına kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi.







