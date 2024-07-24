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Bakan Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Tekin, "Kurallara mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak" dedi.

Pınar Görgü
12:12 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:41 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gündeme dair değerlendirmeler yaptı.


Türkiye'deki Fransız okullarının mevzuata uyum sağladıkları takdirde eğitimlerine devam edebileceklerini belirten Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Mevzuat içerisine girerlerse eğitimlerine devam edecekler. Demezlerse yok hükümdar olacaklar zaten. Arzu ettiğimiz şey

bir yasal mevzuatımız var bir de kanunlar anayasamızın 90. maddesi çerçevesinde ülkelerle yaptığımız uluslararası anlaşmalar var. Bu nedenle biz bu okulların hukuki statüye kavuşması için uluslararası sözleşme yapılmasını istiyoruz. Biz de ülkelerin bu bahsi geçen yasal dayanağı olmayan 12 okulun Uluslararası sözleşmeyle karşılıklı iki ülkenin anlaşacağı zeminine konuşacağını düşünüyoruz.


'Görüşmeler devam ediyor'

Fransa ile görüşmelerimiz devam ediyor, Pakistan’da görüşmelerimiz devam ediyor. Uluslararası sözleşme yapıldı biz de karşılıklı ülke olarak öncelikle Türk vatandaşlarımızın çocuklarını eğitim hakkından kendi kültürlerini anlatımlerini öğrenebileceğim şekilde sözleşme yapmak için çaba sarf ediyorlar. 1993 yılından itibaren hükumetler sürekli Fransa’ya uyanmışlar. 1993’ten beri hiçbir ağa oturmamış iki 93. Bizim yapmak istediğimiz şey karşılıklı uluslararası sözleşmeler.


Bakan Tekin Fransız okulları spekülasyonunu tane tane anlattı: Biz sömürdüğünüz müstemleke ülkesi değiliz

Türkiye'de eğitim veren iki Fransız okuluna Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘gerekli şartları yerine getirin aksi takdirde öğrenci alamazsınız’ uyarısı yapıldı. Bakanlık, müfredatlarını kendileri oluşturan okullara uyarısını yineledi. Bakan Tekin, son günlerde bazı gazetecilere köşe yazısı olarak yazdırılan haberlere tepki gösterdi. Bakan Yusuf Tekin, ortaya atılan 'Fransız okulları kapatılıyor' provokasyonu peşinde koşanlara tane tane anlattı. Bakan Tekin’in Fransız okulları iddialarına verdiği yanıt gündeme oturdu. “Hala lütfedip bizi muhatap almıyorlar” ifadelerini kullanan Bakan Tekin, “İlk fırsatta çözeceğiz demesinin üzerinden 7-8 ay geçti, hala lütfedip bizi muhatap almıyorlar. Ben de diyorum ki ya kardeşim bak biz sizin müstemleke sömürge, sömürdüğünüz ülkeler gibi değiliz. Biz bağımsız ve milli bir devletiz. Dolayısıyla bizim literatürümüze göre burada eğitim vermek istiyorsanız, bizim koşullarımıza göre hareket edeceksiniz” dedi.

#Milli Eğitim Bakanlığı
#Fransız okulları
#eğitim
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