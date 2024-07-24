Bakan Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gündeme dair değerlendirmeler yaptı.
Okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Mevzuat içerisine girerlerse eğitimlerine devam edecekler. Demezlerse yok hükümdar olacaklar zaten. Arzu ettiğimiz şey
bir yasal mevzuatımız var bir de kanunlar anayasamızın 90. maddesi çerçevesinde ülkelerle yaptığımız uluslararası anlaşmalar var. Bu nedenle biz bu okulların hukuki statüye kavuşması için uluslararası sözleşme yapılmasını istiyoruz. Biz de ülkelerin bu bahsi geçen yasal dayanağı olmayan 12 okulun Uluslararası sözleşmeyle karşılıklı iki ülkenin anlaşacağı zeminine konuşacağını düşünüyoruz.
'Görüşmeler devam ediyor'
Fransa ile görüşmelerimiz devam ediyor, Pakistan’da görüşmelerimiz devam ediyor. Uluslararası sözleşme yapıldı biz de karşılıklı ülke olarak öncelikle Türk vatandaşlarımızın çocuklarını eğitim hakkından kendi kültürlerini anlatımlerini öğrenebileceğim şekilde sözleşme yapmak için çaba sarf ediyorlar. 1993 yılından itibaren hükumetler sürekli Fransa’ya uyanmışlar. 1993’ten beri hiçbir ağa oturmamış iki 93. Bizim yapmak istediğimiz şey karşılıklı uluslararası sözleşmeler.