Bakan Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Türkiye'de eğitim veren iki Fransız okuluna Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘gerekli şartları yerine getirin aksi takdirde öğrenci alamazsınız’ uyarısı yapıldı. Bakanlık, müfredatlarını kendileri oluşturan okullara uyarısını yineledi. Bakan Tekin, son günlerde bazı gazetecilere köşe yazısı olarak yazdırılan haberlere tepki gösterdi. Bakan Yusuf Tekin, ortaya atılan 'Fransız okulları kapatılıyor' provokasyonu peşinde koşanlara tane tane anlattı. Bakan Tekin’in Fransız okulları iddialarına verdiği yanıt gündeme oturdu. “Hala lütfedip bizi muhatap almıyorlar” ifadelerini kullanan Bakan Tekin, “İlk fırsatta çözeceğiz demesinin üzerinden 7-8 ay geçti, hala lütfedip bizi muhatap almıyorlar. Ben de diyorum ki ya kardeşim bak biz sizin müstemleke sömürge, sömürdüğünüz ülkeler gibi değiliz. Biz bağımsız ve milli bir devletiz. Dolayısıyla bizim literatürümüze göre burada eğitim vermek istiyorsanız, bizim koşullarımıza göre hareket edeceksiniz” dedi.