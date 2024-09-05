Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu. 2 aydır Başbakan atamadığı için eleştiri oklarının hedefin oturan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, erken seçimin galibi sol ittifakın ortak adayını reddederek merkez sağdan eski Dışişleri Bakanı Michel Barnier'i başbakan olarak atadı. Peki Michel Barnier kimdir? İşte Fransa Başbakanı Michel Barnier’in hayatı.

Michel Barnier kimdir?

Michel Bernard Barnier (d. 9 Ocak 1951, La Tronche, Isère) Fransız bakan.

1978-1993 yıllarında Savoie milletvekilliği, 1982-1999 yılları arasında Savoie Genel Konseyi başkanlığı, 1993-1995 yıllarında Édouard Balladur Hükümeti'nde Çevre Bakanlığı görevini yürüttü.

Alain Juppé hükûmetlerinde Avrupa İşleri Bakanlığı, 1995 senato seçimleri ardından bir ay (bakan olduğu için) ve 1997-1999 yıllarında Savoie Senatörlüğü, 1999-2004 yıllarında Avrupa Komisyonu Bölgesel Politikalardan sorumlu Komiserliği, 2004-2005 3. Jean-Pierre Raffarin Hükümetinde yıllarında Dışişleri Bakanlığı, François Fillon hükûmetinde ise 2007-2009 yıllarında Tarım Bakanlığı yapmış ve 2009 Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda tekrar Avrupa Parlamentosu milletvekilliğine seçilmiştir.

2010-2014 yıllarında Avrupa Komisyonu'nda İç Pazar ve Hizmetler komiserliği görevini yürütmüştür.

2014 yılında Danıştay üyeliğine geri dönmüştür. Şubat 2015'te, Avrupa Komisyonu başkanı Jean-Claude Juncker'in güvenlik sorunları ve savunmadan sorumlu özel danışmanı olmuştur. Temmuz 2016 tarihi itibarıyla Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla ilgili dosya üzerine Avrupa Komisyonu'nun başmüzakerecisi olarak atanmış ve 1 Ekim 2016'da göreve başlamıştır.







