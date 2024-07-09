Macron ve Netanyahu arasında ipler gerildi: Açıklamalar kabul edilemez

Fransa'da yapılan erken genel seçimler ülkenin ekonomisine de olumsuz etkide bulundu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'da Yeni Halk Cephesi'nin galibiyetinin ardından kurulacak büyük bir koalisyonun, karar alma ve borç azaltma görevini daha da zorlaştıracağını belirtti. Ülkenin daha fazla vergi artışına gitmesinin de pek mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, seçim sonucunun mali etkileri kredi notu için negatiftir." değerlendirmesi de yapıldı.