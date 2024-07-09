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Macron ve Netanyahu arasında ipler gerildi: Açıklamalar kabul edilemez

Fransa'da seçim yarışı sona erdi ve aşırı sağ beklenen zaferi elde edemedi. Seçim sürecinde İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin Fransa'daki yarışa ilişkin açıklamaları ülke gündemine bomba gibi düştü. İsrailli Bakanın söyledikleri Macron yönetimini rahatsız etti. Cumhurbaşkanı Macron durumu Netanyahu'ya bildirdi.

22:43 - 9/07/2024 Tuesday
AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Fransa seçimlerine ilişkin açıklama yapan İsrailli Bakan hakkındaki rahatsızlığını iletti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Fransa seçimlerine ilişkin açıklama yapan İsrailli Bakan hakkındaki rahatsızlığını iletti.
İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin Fransa seçimlerine ilişkin açıklamalarının
"kabul edilmez olduğunu"
ve bunun Fransa'nın iç işlerine karışmak anlamına geldiğini dile getirdi.
Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Chikli'nin demeci hakkında
"diplomatik bir bomba"
yorumu yaparken, bir başka yetkilisi ise İsrailli Bakanın Paris ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar verdiğini belirtti.

Fransa'da 7 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimlerden bir gün önce İsrail basınına konuşan Chikli, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e desteğini açıklamıştı.

Chikli, Le Pen'in Fransa'nın cumhurbaşkanı olmasının İsrail için iyi olacağı yorumunda bulunmuştu.

İsrailli Bakan, dün İsrail ordu radyosuna verdiği röportajda ise Macron'a yüklenerek Fransa'daki seçimlerden bir gün önce yaptığı değerlendirmelerinin arkasında olduğunu söylemişti.




#Fransa
#İsrail
#Emmanuel Macron
#Binyamin Netanyahu
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