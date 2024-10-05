Eminim ki birçok istihbarat servisi, İsrail'e gelecek. İsrail katliamları için 'Çok kötü, bunu nasıl yapabilirsiniz?' diyen birçok ülke aslında birebir görüşmelerde 'Muhteşem, lütfen bize yardım edin, biz de benzer bir şey yapmak isteriz.' diyecekler.