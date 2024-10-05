Filistin için sokaktayız: Direnişe sahip çıkılacak

Türkiye genelinde yarın Filistin’e destek yürüyüşleri düzenlenecek. Siyonist İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne uyguladığı soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bine 802’ye yükseldi. Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu bünyesinde kurulan Filistin dayanışma platformlarının organizasyonuyla 60’tan fazla şehirde düzenlenecek yürüyüşlerle bu zulüm bir kez daha dünyaya haykırılacak. Destek içeren pankartlar ile Türk ve Filistin bayraklarının taşınacağı eylemlerle Filistin’de yaşanan insanlık dramına bir kez daha dikkat çekilecek.





VAHŞETİ İFŞA EDECEĞİZ

Gerçekleştirilecek yürüyüşe dair açıklamalarda bulunan Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mahitapoğlu, Ankara başta olmak üzere, 8 Ekim 2023’ten bu yana birçok şehirde Filistin dayanışma platformları kurarak İsrail ile destekçilerine karşı eylem ve protestolar düzenlediklerini ifade etti. 7 Ekim’in vahşetin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Mahitapoğlu, “Bundan dolayı da Türkiye genelinde sivil toplum kuruluşları olarak hem Filistin’e destek hem soykırıma itiraz hem de Amerika başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Fransa, Hindistan ve tüm bu vahşete ortak olanları ifşa etmek için meydanlarda olacağız” diye konuştu.





VİCDANLI İNSANLARA ÇAĞRI

Türkiye’deki herkesi yürüyüşlere katılmaya davet eden Mahitapoğlu, “Bu kadar soykırım ve yıkıma rağmen işgalci İsrail’in kendini savunma hakkının olduğunu iddia eden emperyalist zihniyete karşı tüm Anadolu insanın bir milli mücadele ruhuyla harekete geçerek, önümüzdeki dönem muhtemelen kapımıza dayanacak bu sürece hazırlıklı olmamız lazım” ifadelerini kullandı. Mahitapoğlu, “Tüm dünyaya, vicdan sahibi insanlara çağrıda bulunuyoruz. Eylemlere katılın, meydanlara inin ve siyonist İsrail’i destekleyen firmaların ürünlerini boykot edin” dedi.





Direnişe sahip çıkacağız

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, destek yürüyüşlerinin İstanbul’daki adresi olan Üsküdar’a herkesi davet etti. Bir yıldır Filistin’de çok büyük vahşet yaşandığına dikkat çeken Tülün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada her yerde meydanlar doluyor ve İsrail protesto ediliyor, Gazze’ye ve Filistinlilere sahip çıkılıyor. Biz de bütün Türkiye’de eş zamanlı olarak, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu haksızlığa karşı, bu direnişe sahip çıkmak, vahşete sesimizi çıkarmak üzere yarın saat 14.00’te Üsküdar’da buluşacağız!”





Kardeşlerimizin sesi olacağız

Medeniyet Hareketi Başkanı Kemal Özden de eylemlere büyük bir katılım beklediklerini kaydetti. Özden “Biz Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak, onların yanında olduğumuzu göstermek, onların beklentilerini tüm dünyaya duyurmak için Üsküdar Meydanı’nda buluşacağız. Tüm İstanbulluları bekliyoruz" şeklinde konuştu.



