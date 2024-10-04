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İZÜ'den uzmanları bir araya getiren konferans: Filistin’in İslâm dünyasının geleceğindeki rolü tartışılacak

İZÜ'den uzmanları bir araya getiren konferans: Filistin’in İslâm dünyasının geleceğindeki rolü tartışılacak

18:394/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İZÜ, 4'üncü Uluslararası Filistin Konferansı düzenliyor.
İZÜ, 4'üncü Uluslararası Filistin Konferansı düzenliyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Merkezinin düzenlediği “4. Uluslararası Filistin Konferansı”, dünyaca ünlü düşünür, akademisyen ve politikacıları İstanbul’da buluşturuyor. 6-7-8 Ekim’de gerçekleştirilecek konferansta Filistin’in İslâm dünyasının geleceğini şekillendirmedeki rolü ele alınacak. Etkinliğin açış konuşmalarını, TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile Malezya eski Başbakanı Dr. Mahathir bin Mohamad yapacak.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIGA), geçtiğimiz yıl Ekim ayından beri İsrail’in saldırılılarına maruz kalan Filistin’e dair önemli bir konferans düzenliyor. Dünyaca ünlü düşünür, akademisyen ve politikacıları bir araya getirecek olan “4. Uluslararası Filistin Konferansı”, 6-7-8 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. İlk iki gün programının Kaya İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde, son gün programının ise İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde gerçekleştirileceği konferansta, Filistin’in İslâm dünyasının geleceğindeki rolü ele alınacak. Sunumların İngilizce yapılacağı programda Türkçe ve Arapçaya simultane çeviri gerçekleştirilecek. Etkinliğin açış konuşmalarını, TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile Malezya eski Başbakanı Dr. Mahathir bin Mohamad yapacak.

Uluslararası uzmanlar Filistin'in küresel ilişkilerdeki rolünü ele alacak

Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu Genel Sekreteri Dr. Abdel Razzaq Maqri’nin de yer alacağı programın açılış oturumu, Filistin direnişinin önemli isimlerinden Osama Hamdan ve İslâm İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Dr. Taha Ayhan’ın konuşmalarıyla başlayacak. “Aksa Tufanı Sonrası Uluslararası Sistem ve Filistin” başlığı altında yapılacak ilk sempozyumda; Alastair Crooke, Scott Ritter ve Prof. Helga Baumgarten gibi uluslararası uzmanlar, Filistin'in küresel ilişkilerdeki rolü üzerine tartışma yapacaklar.

İslâm dünyasının Aksa Tufanı’na tepkisi masaya yatırılacak

Sempozyumun ikinci gününde İslâm dünyasının Aksa Tufanı’na tepkisi üzerinde yoğunlaşılacak. Sivil toplum hareketlerinin Filistin mücadelesindeki öneminin masaya yatırılacağı konferansta, Siyonizm üzerine değerlendirmeler Dr. Sami Al-Arian ve Dr. Mohsen Saleh'in katkılarıyla yapılacak. Etkinliğinin son gün programı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Abdullah Tivnikli Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. “Gazze Soykırımının Uluslararası ve Bölgesel Düzenler Üzerindeki Etkisi”, Dr. Sami Al-Arian, Dr. Berdal Aral, Dr. François Burgat, Mr. Pepe Escobar, Dr. Mohammad Marandi, Dr. Joseph Massad ve Dr. Firoz Osman tarafından ele alınacak.

#İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
#Filistin
#Konferans
#İZÜ

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