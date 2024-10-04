İZÜ, 4'üncü Uluslararası Filistin Konferansı düzenliyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIGA), geçtiğimiz yıl Ekim ayından beri İsrail’in saldırılılarına maruz kalan Filistin’e dair önemli bir konferans düzenliyor. Dünyaca ünlü düşünür, akademisyen ve politikacıları bir araya getirecek olan “4. Uluslararası Filistin Konferansı”, 6-7-8 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. İlk iki gün programının Kaya İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde, son gün programının ise İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde gerçekleştirileceği konferansta, Filistin’in İslâm dünyasının geleceğindeki rolü ele alınacak. Sunumların İngilizce yapılacağı programda Türkçe ve Arapçaya simultane çeviri gerçekleştirilecek. Etkinliğin açış konuşmalarını, TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile Malezya eski Başbakanı Dr. Mahathir bin Mohamad yapacak.