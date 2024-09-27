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Dünya
İspanya'da Filistin için genel grev düzenlendi

İspanya'da Filistin için genel grev düzenlendi

12:0027/09/2024, Cuma
AA
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STK'ler, İspanya hükümetine "İsrail'in yaptığı etnik temizliğin bir parçası olmaması için bu ülke ile diplomatik, ticari ve askeri ilişkileri acilen kesmesi" çağrısı yaptı.
STK'ler, İspanya hükümetine "İsrail'in yaptığı etnik temizliğin bir parçası olmaması için bu ülke ile diplomatik, ticari ve askeri ilişkileri acilen kesmesi" çağrısı yaptı.

İspanya'da 200'den fazla sendika ve sivil toplum kuruluşunun (STK) çağrısıyla, "Filistin'deki soykırıma ve işgale karşı" başlığı altında 24 saatlik genel greve gidildi.

İspanya genelinde yapılan grev kapsamında başkent Madrid ile Barselona ve Bilbao gibi büyük şehirlerde gösteriler düzenlenirken üniversite öğrencileri de ders bırakma eylemi yapacağını duyurdu.


"Tahammül edilemez boyutta"

Birinci yılını doldurmak üzere olan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının artık "tahammül edilemez boyutta" olduğunu vurgulayan sendikalar ve STK'ler, İspanya hükümetine "İsrail'in yaptığı etnik temizliğin bir parçası olmaması için bu ülke ile diplomatik, ticari ve askeri ilişkileri acilen kesmesi" çağrısı yaptı.


Sendikalar, "Filistin'deki soykırıma ve işgale karşı" adıyla yaptıkları genel grev çağrısı kapsamında gün boyunca organize edilen çok sayıda gösterinin yanı sıra başta askeri malzeme üreten fabrikalar olmak üzere birçok yerde ve Madrid'deki Dışişleri Bakanlığı binası önünde eylemler yapılacağını açıkladı.


"İşçi sendikaları olarak yapabileceğimiz en büyük eylem genel grevdir ve bunu şimdi Filistinlilere destek için yaptık"

Genel greve öncülük eden Genel Emek Konfederasyonunda (CGT) Sosyal Faaliyetler Sekreteri Carmen Arnaiz de, "Bu eylemi, Filistinli işçilerin bizden taleplerine cevap vermek için bir çok STK'nin desteğiyle organize ettik. İşçi sendikaları olarak yapabileceğimiz en büyük eylem genel grevdir ve bunu şimdi Filistinlilere destek için yaptık. Sembolik olsa da anlamı çok büyük." dedi.

"İspanya hükümetine ve tüm dünyaya vermek istediğimiz mesaj, İsrail ile hemen tüm ilişkilerini kesmeleri." diyen Arnaiz, "İsrail, uluslararası hukuk ve insan haklarının tamamen ihlal ediyor, soykırım yapıyor. İlk adım İsrail hükümeti ile ilişkileri kesmek olacaktır. Ayrıca bu ülkeye silah ihracatı da kontrol altına alınmalı. Yatırımlar yaşama, sağlığa, eğitime, sosyal hizmetlere yapılmalı silaha değil." diye konuştu.

Filistin'e destek eylemlerin tüm dünyada devam etmesi gerektiğini vurgulayan Arnaiz, "Binlerce kadının ve çocuğun da aralarında olduğu sivillerin öldürülmesinin, normal bir şeymiş gibi bir kısır döngüye girmesini önlemek gerek" ifadesini kullandı.


"Soykırıma karşı yapılan bir gösteriyi yasaklamak korkunç bir şey"

Diğer yandan Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkelerinde ve ABD'de Filistin'e destek gösterilerine yasak veya sınırlama getirilmesinin "faşizm" olarak tanımlanması gerektiğini vurgulayan Arnaiz, sözlerine şöyle tamamladı:

"Protesto hakkının, ifade özgürlüğünün yasaklanması özellikle bu konuda dünyada önder olduğunu savunan Avrupa için çok büyük bir ikilem. Bizim için bu yasaklar skandal. Almanya'nın sadece Filistin bayrağı taşıdığı için 10 yaşındaki bir çocuğun izini sürmesi, şiddet uygulayarak bayrağı alması anlaşılmaz bir şey. Bu tip yasaklarla ve şiddetle hemfikir olmadığını düşündüğüm Avrupa'daki sivil toplumun tepki vermesini bekliyorum. Soykırıma karşı yapılan bir gösteriyi yasaklamak korkunç bir şey"


Siyonist İsrail katlettiği 88 sivilin cenazesini konteyner içinde Gazze'ye gönderdi

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana 41 bin 467 Filistinli'yi katlettiği Gazze'de bir yeni katliama imza attı. İnfaz ettiği 88 sivilin cenazesini konteyner içinde Gazze'ye gönderen siyonist çete, kurbanların kimlikleri, yaşları ve nerede öldüklerine dair ise hiçbir bilgi paylaşmadı. Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail'in konteynerdeki cenazelerin kimlikleri, yaşları, cinsiyetleri ve nerede öldükleri bilgisini paylaşana kadar cansız bedenleri İsrail tarafına iade etme kararı aldığını dile getirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Kızılhaç Örgütü'nden, uluslararası protokollere uygun şekilde cenazelerin teslim işlemlerinin tamamlanması istendi.


#Genel Emek Konfederasyonu (CGT)
#ispanya
#Filistin

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