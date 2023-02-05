Fransa'dan dikkat çeken 'Netanyahu' iddiası: İran'a saldırmak için Macron'dan destek istedi

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İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya geldi. Netanyahu görüşme öncesi yaptığı açıklamada, görüşmede İran konusunun da ele alınacağını belirtti.
Yapılan açıklamada ayrıca Macron ve Netanyahu'nun İran'a karşı birlikte çalışma kararı aldığı ifade edildi.
Fransız medya kuruluşu ‘Radio France’ görüşmeyle ilgili haberinde dikkat çeken bir iddiada bulundu. Radio France, Netanyahu’nun İran’a saldırı hazırlığında olduğunu ve Fransa’dan destek istediğini yazdı.