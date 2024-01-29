"Nazar değen bebeğe hangi dua okunur?" sorusunun cevabı ebeveynler tarafından araştırılıyor. Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Kur’an-ı Kerim'de, "İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi" (Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Göz değmesi (nazar) haktır" (Buhârî, Tıb, 36) buyurmuştur. Peki, nazar değen bebeğe hangi dua okunur? Nazar için hangi sureler okunur? Peygamber efendimiz torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için hangi duayı okurdu? Haberimizde cevaplarını bulabilirsiniz.