Nasuh tövbesi nasıl yapılır? Nasuh tövbesi duası okunuşu ve anlamı

Tövbe hakkında çok sayıda ayet ve hadis bulunur. Bu ayet ve hadislerde günahların terk edilmesi, pişmanlık duyulması ve samimi bir kalple Allah'a dönülmesi teşvik edilir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın, tövbe eden kullarının bütün günahlarını bağışlayacağı bildirilir (Zümer, 53). Dini kaynaklarda bu konuya sıkça değinilir. Peki, nasuh tövbesi nasıl yapılır?

Tövbe Ne Demek?

Tövbe (=Tevbe): Sözlükte "dönmek" demektir. Istılahta ise kabahatinden, kabahat olduğu için pişmanlık duyarak vazgeçmek ve vicdanında meydana gelen çirkinliğinden dolayı terk etmek anlamına gelir.

Tövbe, Hz. Adem’le başlamış, nefis ve şeytana karşı kulluğun bir göstergesi olarak kıyamete kadar da devam edecektir.

Kur’ân-ı Kerîm’de tövbe kavramı seksen sekiz yerde geçmekte, otuz beş yerde Allah’a, diğerlerinde insanlara nisbet edilmektedir.

Nasuh Tövbesi Nedir?

Nasuh kelimesi de sözlükte “en halis, en safi ve en içten” anlamına gelir. Ayrıca bu kelime yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran manasını da içine almaktadır. Şu halde tövbe-i nasuh, hüsn-i niyet, hulus-i kalp, ciddi ve yürekten tövbede bulunmak demektir.

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Nitekim kul, günah ile kirlenirken, tövbe ile temizlenebilmektedir.

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de:

“Ey iman edenler! Tövbe-i nasuh ile Allah’a tövbe edin (dönün).” (Tahrim, 8) buyurmaktadır. Demek ki her insan mutlaka hata yapabilir. Fakat hata yapanların en hayırlısı ise hemen tövbeye koşanlardır. (Bkz. Tirmizi, Kıyame, 49)

Nasuh Tövbesi Nasıl Yapılır?

Hz. Ömer, nasuh tövbesini şöyle tanımlamıştır: "Nasuh tövbe, günahtan tövbe edip o günaha bir daha dönmemek veya dönmek istememektir." Nasuh tövbesi; günahtan pişmanlık duymak, günahı terk etmek ve bir daha dönmemeye kesin karar vermekle yapılır. Sabah akşam istiğfar etmek ise faziletlidir. Peki, nasuh tövbesi duası okunuşu nasıl olur, fazileti ve anlamı nedir?





Nasuh Tövbesi Duası Arapça Okunuşu





Not: Nasuh tövbesinin geçerli olması için belirli bir duanın okunması şart değildir; samimi pişmanlık, günahı terk ve bir daha yapmamaya azmetmek esastır. Tövbe ederken Hz. Peygamber'in "istiğfarın efendisi" olarak bildirdiği Seyyidü'l-istiğfar duası okunabilir.

Nasuh Tövbesi Duası Türkçe Okunuşu

Nasuh tövbesi duasının Türkçe okunuşu şöyledir:

"Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente."

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Nasuh Tövbesi Duasının Anlamı

“Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sen beni yarattın, ben de senin kulunum. Gücüm yettiği kadar senin ahdin ve vaadin üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana verdiğin nimetleri itiraf ederim, günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.”

Nasuh Tövbesinin Şartları Nelerdir?

Nasuh tövbesi şartları:

1. Günahtan pişmanlık duymak

2. Günahı terk etmek

3. Günahı bir daha işlememeye kesin karar vermek

Âlimler tövbenin Allah nezdinde kabul edilmesinin bu üç şartına (nedâmet, terk, tekrar işlememe) bir dördüncüsünü eklemiştir; o da iyi amel işlemek suretiyle geçmişteki hataların telâfi edilmesidir. Bu dört şartın üçüncüsünü oluşturan günahı tekrar işlememe hususu Allah’ın mağfiretine kavuşmak için Kur’an’da şart koşulmuştur (Âl-i İmrân 3/135). Nefsânî arzularına kapılabilen insan için zor bir sınav olan bu noktada tövbe teşebbüsünde öncelik verilmesi gereken şey bir daha yapmamaya kesin karar vermektir. Bununla birlikte günahın tekrar işlenmesi durumunda yine pişmanlık duyup bir daha yapmamaya azmetmek gerekir. Nitekim bir hadiste Allah’tan sürekli bağışlanmasını dileyen kimsenin günahında ısrar etmiş sayılmayacağı ifade edilmiştir (Ebû Dâvûd, “Vitir”, 26; Tirmizî, “Daʿavât”, 106).

Nasuh Tövbesinin Fazileti

En güzel tövbe şeklinin 'Seyyidül İstiğfar' olarak ifade edildiği bu dua ile ilgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in şöyle bir hadis-i şerifi vardır:

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"Her kim, bu Seyyidü’l istiğfârı sevâbına ve fazîletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse Cennetlik olur. Yine her kim, sevâbına ve fazîletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse Cennetlik olur." (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

İslâm âlimleri günah işleyip tövbe eden kimse ile hiç günah işlememiş kimseler üzerinde durmuş, bunlardan hangisinin daha makbul sayıldığını irdelemeye çalışmıştır. Aslında peygamberler hariç günah işlemeyen hiçbir insan yoktur. Bununla birlikte farzları yerine getirmemek, yasaklardan kaçınmamak gibi belirgin maddî günahlardan uzak duran kişiler cennete gireceklerini sanıyor ve diğer insanları küçümsüyorsa Allah’a muhtaç olmadıkları zannına kapılabilirler. Buna karşılık günah işleyen, fakat pişmanlık duyarak tövbe eden, Cenâb-ı Hakk’ın lutuf ve bağışlamasına daima ihtiyaç duyan insanlar O’na diğerlerinden daha yakındır. Hz. Ömer’in, “Günahlarından tövbe edenlerle beraber bulunun, çünkü onlar hassas yürekli olur” dediği nakledilmiştir.

Sahabeden Nasuh Tövbesi Örneği

Ka’b b. Malik’in tövbesi: Ka’b b. Malik Tebük (Tebük seferi: H. 9. yılda Recep ayında yapılmıştır. Tebük Medine ile Suriye arasında bir şehirdir. Şam tarafından Bizanslıların Müslümanlar üzerine büyük bir ordu hazırladığı haberi ulaştı. Hz. Peygamber de bu hazırlığa karşı tedbir almak mecburiyetindeydi. Fakat o yıl memlekette kıtlık vardı. Hayvanlar açlıktan kırılıyordu. Yeni mahsul az ve henüz yetişmemişti. Üstelik havalar müthiş sıcaktı. Münafıklar “bu sıcakta sefere çıkmayın” diyorlardı (Tevbe, 81) Böyle bir ortamda Hz. Ebu Bekir bu sefer için malını hepsini getirmiş, Hz. Osman gönüllülerden müteşekkil koca bir alay hazırlamıştı. Kadınlar da zinetlerini orduya bağışlamışlardı. Kısaca kıtlık dolayısıyla güçlükle hazırlanan bu orduya “ceyşü’l-usre” denilmektedir. Bütün zorluklara rağmen Tebük seferi için 30 bin ordu hazırlanabilmişti. Nihayet Tebük’te 20 gün kalındı. Bizanslılardan bir saldırı olmayınca çarpışma yapılmadan geri dönülmüştür) gazvesi dışındaki tüm savaşlara katılmıştır. Ancak Tebük seferine meyvelerin olgunlaştığı ve gölgelerin güzelleştiği bir zaman olması hasebiyle katılamadığını söyler. Hz. Peygamber Tebük dönüşü bu sefere katılmayanlar ile ashabın ilişkisini ve konuşulmasını yasaklamıştır. Hatta bu yasak elli gün devam etmiştir. Ka’b b. Malik üzüntüsünden iki arkadaşıyla birlikte (Hilal b. Ümeyye ve Mürare b. Rebi) günlerce evlerinden çıkmamış ve devamlı ağlamışlardır. Artık elli günün sonunda müjdeli haber gelmiş ve Allah’ın tövbelerini kabul ettiği haberi verilmiştir. Kur’an’da bu tövbe şöyle anlatılır: “Ve (savaştan) geri bırakılan üç kişinin) de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah’tan yine Allah’a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra (eski hallerine) dönmeleri için Allah onların tövbesini kabul etti. (Tevbe, 118) Bu ayeti duyan Ka’b b. Malik, sevincinden bu haberi getirene üzerindeki elbiseyi hediye olarak vermiş ve insanlar da onların tövbelerini tebrik etmişlerdir. (Müslim, Tevbe, 53)

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Nasuh Tövbesi Bozulursa Ne Olur?

Nasuh tövbesinden sonra günah yeniden işlenirse ümitsizliğe kapılmadan tekrar tövbe edilir. Kişi günahını hafife almamalı ve tövbesini sık sık yenilemelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Nasuh tövbesi için özel bir dua var mı?

Hayır. Nasuh tövbesi için belirli bir dua şartı yoktur. Samimi pişmanlık ve istiğfar yeterlidir; dileyen Seyyidü'l-istiğfar duasını okuyabilir.

Nasuh tövbesinin şartları nelerdir?

Günahtan pişmanlık duymak, günahı hemen terk etmek ve bir daha işlememeye kesin karar vermektir. Günah bir kul hakkıyla ilgiliyse hakkın sahibine iade edilmesi veya helallik alınması da gerekir.

Nasuh tövbesi ne zaman yapılır?

Tövbe için belirli bir vakit yoktur; kişi günahı fark ettiği anda tövbe etmelidir. Hadislerde, ölüm anı gelmeden yapılan tövbenin kabul edileceği bildirilmiştir (Tirmizî, Daavât, 98).