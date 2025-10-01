Kevser Suresi Arapça okunuşu, Arapça ve Türkçe yazılışı, Diyanet meali, fazileti, konusu, tefsiri haberimizde. Kevser Suresi, Mekke döneminde inmiş ve 3 ayetten oluşmaktadır. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsus bir havuzun da adıdır. Surede Hz. Peygamber'e dünya ve ahirette verilen nimetlerden bahsedilmekte, kendisine Allah’a kulluk etmesi ve kurban kesmesi emredilmektedir. Ayrıca ona düşmanlık edenler kınanmaktadır. Kim bu sureyi okuyup bir işe başlarsa, istediği gibi güzel şeyler meydana gelir. Haberimizde Kevser Suresi'nin Arapçasını, Türkçe okunuşunu, Diyanet mealini, faziletini, anlamını ve tefsirini bulabilir, dinleyip ezberleyebilirsiniz.
Kevser Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir ve 3 ayettir. İsmini birinci âyette geçen ve genel olarak “çok iyilik, çok nimet” mânasına gelen اَلْكَوْثَرُ (kevser) kelimesinden alır. Sûre اِنَّاۤ اَعْطَيْنَا (İnnâ a‘taynâ) ve اَلنَّحْرُ (Nahr) isimleriyle de anılır. Mushaf tertîbine göre 108, iniş sırasına göre 15. sûredir. Kevser Suresi, alimlere göre müminlerin kapısıdır. Surenin çok fazla sırrı ihtiva ettiği, alimlerce belirtilmiştir. Kevser Suresi’in anlamı ve manası başta olmak üzere, Kevser Suresi okumanın faziletleri neler, ne zaman indirildi gibi soruların yanıtlarını sizin için derledik.
Kevser Suresi anlamı
Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsus bir havuzun da adıdır.
Kevser Suresi Arapça yazılışı ve okunuşu
Kevser Suresi dinle
Kevser Suresi Diyanet meali
Kevser Suresi Türkçe okunuşu
İnna a'taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel'ebter.