Güney Kore: Kuzey Kore Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattı

7/11/2025, Cuma

09:167/11/2025, Cuma
AA
Kuzey Kore'nin Kuzey Pyongan eyaletindeki Taegwan bölgesinden yerel saatle 12.35'te bir balistik füzenin fırlatıldığı belirtildi.
Kuzey Kore'nin Kuzey Pyongan eyaletindeki Taegwan bölgesinden yerel saatle 12.35'te bir balistik füzenin fırlatıldığı belirtildi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne tanımlanamayan balistik füze fırlattığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada,
Kuzey Kore'nin Kuzey Pyongan eyaletindeki Taegwan bölgesinden yerel saatle 12.35'te bir balistik füzenin fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, fırlatılan füzenin türü ve menziline ilişkin ayrıntıların analiz edildiği kaydedilerek, konuya ilişkin detaylara yer verilmedi.

Olası fırlatmalara karşı gözetleme faaliyetlerinin artırıldığı vurgulanan açıklamada, ordunun ABD ve Japonya ile yakın bilgi paylaşımını sürdürdüğü ifade edildi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, 22 Ekim'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden günler önce Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıklamıştı.



