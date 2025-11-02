Güney Kore 5’inci yerli askeri casus uydusunu yörüngeye gönderdi

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki askeri gerginlik devam ederken, Seul yönetiminden savunma hamlesi geldi. Güney Kore Savunma Bakanlığı, ülkenin 5’inci yerli askeri casus uydusunun ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından başarılı bir şekilde yörüngeye gönderildiğini duyurdu.

SpaceX’ten yapılan açıklamada ise, Güney Kore Savunma Geliştirme Ajansı’na (ADD) ait askeri casus uydusunu taşıyan Falcon-9 roketinin, yerel saatle 01.09’da Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden fırlatıldığı belirtildi. Paylaşımlı bir kargo görevi olan "Bandwagon-4" görevi kapsamında ayrıca aralarında Türkiye merkezli "Fergani Uzay" şirketinin de bulunduğu özel şirketlere ait 18 adet uzay yükünün daha yörüngeye gönderildiği aktarıldı.