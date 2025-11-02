Güney Kore 5’inci yerli askeri casus uydusunu yörüngeye gönderdi

Yeni Şafak
10:312/11/2025, Pazar
IHA
Güney Kore, 5’inci yerli askeri casus uydusunu ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’e ait Falcon-9 roketi ile başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki askeri gerginlik devam ederken, Seul yönetiminden savunma hamlesi geldi. Güney Kore Savunma Bakanlığı, ülkenin 5’inci yerli askeri casus uydusunun ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından başarılı bir şekilde yörüngeye gönderildiğini duyurdu.

Türk şirketin yükü de yörüngeye gönderildi

SpaceX’ten yapılan açıklamada ise, Güney Kore Savunma Geliştirme Ajansı’na (ADD) ait askeri casus uydusunu taşıyan Falcon-9 roketinin, yerel saatle 01.09’da Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden fırlatıldığı belirtildi. Paylaşımlı bir kargo görevi olan "Bandwagon-4" görevi kapsamında ayrıca aralarında Türkiye merkezli "Fergani Uzay" şirketinin de bulunduğu özel şirketlere ait 18 adet uzay yükünün daha yörüngeye gönderildiği aktarıldı.



#Güney Kore
#Falcon-9
#roket
